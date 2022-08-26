Мають закупити 2 млн мішків для трупів: у Міноборони висміяли указ Путіна про збільшення армії РФ

У відомстві вказали, що Росія планує збільшити чисельність особового складу своїх збройних сил до 2 млн осіб.

Водночас там висміяли це рішення, заявивши, що для виконання указу Путіна Міноборони РФ "тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів".

Окрім цього, у МОУ не залишили без уваги цинічне привітання лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка з Днем Незалежності.

"Диктатор привітав Україну і побажав мирного неба. У "подарунок" з Білорусі по Україні знову були випущені ракети. Бажаємо Лукашенку такого ж мирного неба і возз’єднання з його добрими друзями Хусейном і Каддафі", - наголосили у відомстві.