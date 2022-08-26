RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мають закупити 2 млн мішків для трупів: у Міноборони висміяли указ Путіна про збільшення армії РФ

Фото: У Міноборони України висміяли указ Путіна про збільшення армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Міністерстві оборони України відреагували на указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення армії держави-агресора. Радять закупити більше мішків для трупів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МОУ.

У відомстві вказали, що Росія планує збільшити чисельність особового складу своїх збройних сил до 2 млн осіб.

Водночас там висміяли це рішення, заявивши, що для виконання указу Путіна Міноборони РФ "тепер має закупити 2 мільйони мішків для трупів".

Окрім цього, у МОУ не залишили без уваги цинічне привітання лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка з Днем Незалежності.

"Диктатор привітав Україну і побажав мирного неба. У "подарунок" з Білорусі по Україні знову були випущені ракети. Бажаємо Лукашенку такого ж мирного неба і возз’єднання з його добрими друзями Хусейном і Каддафі", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія вже втратила загалом близько 45 850 своїх військових.

Раніше ми також писали, що США мають намір притягнути Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниВійна Росії проти України