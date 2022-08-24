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Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости, цинично пожелав "мирного неба"

Новина українською →
Минск, Среда 24 августа 2022 09:06
Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости, цинично пожелав "мирного неба" Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. В своем обращении он цинично пожелал нашей стране "мирного неба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем будет продолжать выступать за сохранение согласия, развитие дружеских взаимоуважительных контактов на всех уровнях", - заявил самопровозглашенный президент.

Кроме того, в своем поздравлении Лукашенко, который позволил россиянам с территории Беларуси атаковать Украину ракетами, пожелал нашему народу "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

Отметим, что именно лидер белорусского режима Александр Лукашенко разрешил России полномасштабно вторгнуться в Украину 24 февраля со своей территории, именно с белорусской стороны зала те войска, которые атаковали Киев.

Кроме того, российская армия нанесла и продолжает наносить ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

Что говорит Лукашенко о войне в Украине

Напомним, что Лукашенко неоднократно комментировал войну, которую развязала Россия. В частности, недавно он назвал вторжение россиян в Украину с территории Беларуси вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО собирались атаковать".

Также ранее лидер белорусского режима заявлял, что украинцы якобы оскорбили Путина, поэтому Россия напала на Украину.

Недавно он заверил, что Беларусь "не планирует нападение на Украину" и заявил, что страна якобы "не будет обстреливать украинские города".

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