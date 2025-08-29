Доля восьми людей досі невідома після удару по житловому будинку в Києві, - Зеленський

На місці російського удару по житловому будинку в Дарницькому районі Києва завершилися рятувальні роботи. Доля восьми людей досі залишається невідомою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та голову МВС Ігоря Клименка.
За словами Зеленського, наразі в Дарницькому районі триває розбір зруйнованих конструкцій. Тільки в одному місті влучання загинули 22 людини, серед яких четверо дітей. Найменшій дівчинці не виповнилось і трьох років.
Загалом під час нічного обстрілу в Києві загинуло 23 людини, доля восьми залишається невідомою, ще 53 отримали поранення та отримали необхідну допомогу.
Як уточнив Клименко, аварійно-пошукові роботи тривали безперервно понад 30 годин. Рятувальники розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, аби переконатися, що під завалами більше немає людей.
Тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб жителі вцілілих квартир могли якнайшвидше забрати речі.
"З учорашньої ночі на місцях ударів у столиці працювали тисячі працівників органів і підрозділів МВС, які змінювались кожні кілька годин. Залучались сотні одиниць техніки, роботи, авіація", - розповів міністр.
Водночас президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих та подякував рятувальникам, поліцейським, лікарям та усім службам, залученим до допомоги постраждалим.
Він підкреслив, що Росія повинна нести відповідальність за цей удар та всі інші атаки по Україні.
"Коли замість дипломатії Росія обирає балістику, продовжує модернізовувати "Шахеди" для вбивств та розвиває взаємодію з такими субʼєктами, як Північна Корея, це означає, що світ повинен реагувати відповідно. Потрібні сильні санкції, сильний тиск, сильні кроки, щоб вбивці не відчували безкарності. Росія розуміє тільки силу, і прояви сили зараз потрібні. Сполучені Штати, Європа, країни "двадцятки" мають цю силу", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, у ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованіший за останній час удар по Києву та столичному регіону, випустивши понад 600 різних безпілотників і ракет, які летіли з усіх напрямків.
Унаслідок атаки було пошкоджено будівлі у восьми районах столиці, що сталося вперше з початку вторгнення.
Найскладніша ситуація спостерігалась у Дарницькому районі, адже цинічний удар прийшовся по п'ятиповерховому житловому будинку.
Там російська ракета повністю зруйнувала один із під’їздів, удар припав на рівень третього-четвертого поверху, спричинивши масштабні руйнування.
