Судьба восьми человек до сих пор неизвестна после удара по жилому дому в Киеве, - Зеленский

Фото: в Киеве завершились спасательные работы на месте удара (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Ірина Глухова

На месте российского удара по жилому дому в Дарницком районе Киева завершились спасательные работы. Судьба восьми человек до сих пор остается неизвестной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и главу МВД Игоря Клименко.

По словам Зеленского, сейчас в Дарницком районе продолжается разбор разрушенных конструкций. Только в одном месте попадания погибли 22 человека, среди которых четверо детей. Самой маленькой девочке не исполнилось и трех лет.

Всего во время ночного обстрела в Киеве погибло 23 человека, судьба восьми остается неизвестной, еще 53 получили ранения и получили необходимую помощь.

Как уточнил Клименко, аварийно-поисковые работы продолжались непрерывно более 30 часов. Спасатели разобрали основные массивы конструкций разрушенного дома, чтобы убедиться, что под завалами больше нет людей.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы жители уцелевших квартир могли как можно быстрее забрать вещи.

"Со вчерашней ночи на местах ударов в столице работали тысячи работников органов и подразделений МВД, которые менялись каждые несколько часов. Привлекались сотни единиц техники, роботы, авиация", - рассказал министр.

В то же время президент выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полицейских, врачей и все службы, привлеченные к помощи пострадавшим.

Он подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за этот удар и все другие атаки по Украине.

"Когда вместо дипломатии Россия выбирает баллистику, продолжает модернизировать "Шахеды" для убийств и развивает взаимодействие с такими субъектами, как Северная Корея, это означает, что мир должен реагировать соответственно. Нужны сильные санкции, сильное давление, сильные шаги, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанности. Россия понимает только силу, и проявления силы сейчас нужны. Соединенные Штаты, Европа, страны "двадцатки" имеют эту силу", - отметил Зеленский.

 

Удар РФ по Киеву 28 августа

Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила самый массированный за последнее время удар по Киеву и столичному региону, выпустив более 600 различных беспилотников и ракет, которые летели со всех направлений.

В результате атаки были повреждены здания в восьми районах столицы, что произошло впервые с начала вторжения.

Самая сложная ситуация наблюдалась в Дарницком районе, ведь циничный удар пришелся по пятиэтажному жилому дому.

Там российская ракета полностью разрушила один из подъездов, удар пришелся на уровень третьего-четвертого этажа, вызвав масштабные разрушения.

Подробнее о массированном ударе по столице - читайте в материале РБК-Украина.

