Долар і євро йдуть вниз: курс на 14 травня та чи є "вигідні" дні для купівлі валюти

Національний банк України опустив офіційний курс долара на четвер, 14 травня. Курс європейської валюти також пішов вниз.

Скільки буде коштувати валюта завтра та чи є "вигідні" дні для її купівлі, - в матеріалі РБК-Україна .

Головне: Долар здешевшав: Офіційний курс долара на завтра - 43,96 грн (-1 коп.)

Офіційний курс долара на завтра - 43,96 грн (-1 коп.) Євро йде вниз: Курс НБУ європейської валюти на завтра - 51,50 грн (-14 коп.)

Курс НБУ європейської валюти на завтра - 51,50 грн (-14 коп.) Чи є "вигідні" дні для купівлі валюти: Закономірності між днями тижня та курсом валют немає. Нацбанк умисно робить курс непрогнозованим, щоб запобігти спекуляціям на ринку.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустив офіційний курс долара на завтра до 43,96 грн. Це на 1 копійку менше, ніж курс на сьогодні.

Європейська валюта здешевшає завтра відразу на 14 копійок. Офіційний курс євро на завтра було встановлено на рівні 51,50 грн.

Яким буде курс долара та євро завтра (Інфографіка РБК-Україна)

Чи є "вигідні" дні на валютному ринку

Між днями тижня та курсом валют закономірності немає, розповів в коментарі РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак.

"Саме це і є "конструктивна невизначеність". Нацбанк намагається зробити так, щоб ринок не мав очевидної сезонності й щоб спекулянти не могли легко заробляти на передбачуваних коливаннях", - пояснив фінансист.

Раніше валютному ринку дійсно була притаманна сезонність, зазначив Козак, але цьогоріч вона не підтвердилася. Традиційне зміцнення гривні наприкінці зими та на старті весни змінилося нетиповим для цього періоду зростанням курсу долара.

"Ті, хто ставив на старі закономірності, програли. Тому шукати конкретні "вигідні" дні для купівлі валюти зараз не має сенсу", - резюмував він.