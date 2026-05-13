Доллар и евро идут вниз: курс на 14 мая и есть ли "выгодные" дни для покупки валюты
Национальный банк Украины опустил официальный курс доллара на четверг, 14 мая. Курс европейской валюты также пошел вниз.
Сколько будет стоить валюта завтра и есть ли "выгодные" дни для ее покупки, - в материале РБК-Украина.
Главное:
- Доллар подешевел: Официальный курс доллара на завтра - 43,96 грн (-1 коп.)
- Евро идет вниз: Курс НБУ европейской валюты на завтра - 51,50 грн (-14 коп.)
- Есть ли "выгодные" дни для покупки валюты: Закономерности между днями недели и курсом валют нет. Нацбанк умышленно делает курс непрогнозируемым, чтобы предотвратить спекуляции на рынке.
Курс валют НБУ
Нацбанк опустил официальный курс доллара на завтра до 43,96 грн. Это на 1 копейку меньше, чем курс на сегодня.
Европейская валюта подешевеет завтра сразу на 14 копеек. Официальный курс евро на завтра был установлен на уровне 51,50 грн.
Каким будет курс доллара и евро завтра (Инфографика РБК-Украина)
Есть ли "выгодные" дни на валютном рынке
Между днями недели и курсом валют закономерности нет, рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.
"Именно это и есть "конструктивная неопределенность". Нацбанк пытается сделать так, чтобы рынок не имел очевидной сезонности и чтобы спекулянты не могли легко зарабатывать на предсказуемых колебаниях", - пояснил финансист.
Ранее валютному рынку действительно была присуща сезонность, отметил Козак, но в этом году она не подтвердилась. Традиционное укрепление гривны в конце зимы и на старте весны сменилось нетипичным для этого периода ростом курса доллара.
"Те, кто ставил на старые закономерности, проиграли. Поэтому искать конкретные "выгодные" дни для покупки валюты сейчас не имеет смысла", - резюмировал он.