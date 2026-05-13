ua en ru
Ср, 13 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Доллар и евро идут вниз: курс на 14 мая и есть ли "выгодные" дни для покупки валюты

16:55 13.05.2026 Ср
2 мин
Зависит ли курс валют от дня недели?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Доллар и евро идут вниз: курс на 14 мая и есть ли "выгодные" дни для покупки валюты Фото: сколько будет стоить доллар и евро завтра (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Национальный банк Украины опустил официальный курс доллара на четверг, 14 мая. Курс европейской валюты также пошел вниз.

Сколько будет стоить валюта завтра и есть ли "выгодные" дни для ее покупки, - в материале РБК-Украина.

Читайте также: Покупать доллар или открыть депозит? Эксперт назвал лучшую стратегию для сбережений

Главное:

  • Доллар подешевел: Официальный курс доллара на завтра - 43,96 грн (-1 коп.)
  • Евро идет вниз: Курс НБУ европейской валюты на завтра - 51,50 грн (-14 коп.)
  • Есть ли "выгодные" дни для покупки валюты: Закономерности между днями недели и курсом валют нет. Нацбанк умышленно делает курс непрогнозируемым, чтобы предотвратить спекуляции на рынке.

Курс валют НБУ

Нацбанк опустил официальный курс доллара на завтра до 43,96 грн. Это на 1 копейку меньше, чем курс на сегодня.

Европейская валюта подешевеет завтра сразу на 14 копеек. Официальный курс евро на завтра был установлен на уровне 51,50 грн.

Доллар и евро идут вниз: курс на 14 мая и есть ли &quot;выгодные&quot; дни для покупки валюты

Каким будет курс доллара и евро завтра (Инфографика РБК-Украина)

Есть ли "выгодные" дни на валютном рынке

Между днями недели и курсом валют закономерности нет, рассказал в комментарии РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

"Именно это и есть "конструктивная неопределенность". Нацбанк пытается сделать так, чтобы рынок не имел очевидной сезонности и чтобы спекулянты не могли легко зарабатывать на предсказуемых колебаниях", - пояснил финансист.

Ранее валютному рынку действительно была присуща сезонность, отметил Козак, но в этом году она не подтвердилась. Традиционное укрепление гривны в конце зимы и на старте весны сменилось нетипичным для этого периода ростом курса доллара.

"Те, кто ставил на старые закономерности, проиграли. Поэтому искать конкретные "выгодные" дни для покупки валюты сейчас не имеет смысла", - резюмировал он.

Читайте также:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс НБУ Курс евро
Новости
Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ
Прилеты в Луцке, блэкаут в Коломые, погибшие в Ровно: что известно о последствиях атаки РФ
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес