Нові податки на посилки? Що зміниться для українців після запровадження нової моделі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення Міністерства фінансів .

Головне:

В Україні планують змінити правила оподаткування міжнародних посилок.

ПДВ автоматично включатиметься у вартість товару під час покупки.

Подарунки від родичів до 45 євро не оподатковуватимуться.

Нові правила можуть запрацювати не раніше 1 січня 2027 року.

Реформа може принести бюджету близько 10 млрд грн щороку.

Пропозиція щодо запровадження нової моделі оподаткування міжнародних поштових відправлень набула широкого обговорення серед громадськості та бізнесу. У Міністерстві фінансів пояснили, що нові правила мають на меті цифровізувати процеси, усунути податкові лазівки та наблизити українське законодавство до європейських норм.

Одне з найпоширеніших побоювань стосується можливих затримок доставки. Однак у Мінфіні запевняють, що процедура отримання посилок залишиться швидкою та зручною. Нова система IOSS передбачає автоматичний обмін даними між маркетплейсами, поштовими операторами та митницею, тому покупцям не доведеться особисто контактувати з митними органами чи заповнювати додаткові документи.

Також у відомстві спростували інформацію про нібито нові податки на товари для потреб оборони. Навпаки, законопроєкт №15112-Д розширює пільги для сектору безпеки – від ПДВ планують звільнити не лише безпілотники без озброєння, а й озброєні БПЛА та їхні комплектуючі.

Ще один поширений міф – необхідність самостійно сплачувати податки та подавати декларації. Насправді ПДВ автоматично включатиметься у вартість товару під час покупки на маркетплейсі. Обов’язок із нарахування та сплати податку покладатиметься саме на платформу, а не на покупця.

У Мінфіні наголошують, що нові правила не стосуватимуться приватних подарунків між людьми. Посилки категорії "від громадянина до громадянина" вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться, якщо не призначені для продажу. Також зберігатиметься ліміт до 150 євро для несупроводжуваного багажу.

Окремо у відомстві пояснили, що реформа спрямована насамперед проти "тіньових" схем, коли великі комерційні партії товарів дроблять на дрібні посилки до 150 євро для уникнення оподаткування. За новою моделлю така схема втратить сенс.

У Міністерстві фінансів зазначають, що український бізнес уже давно працює зі сплатою ПДВ, тоді як частина іноземних продавців фактично мала податкову перевагу. Саме тому реформа має створити рівні умови конкуренції для українських виробників та ритейлу.

За оцінками експертів, нова модель може забезпечити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти планують спрямовувати, зокрема, на фінансування сектору безпеки та оборони.

Нові правила можуть набути чинності не раніше 1 січня 2027 року. Уряд обіцяє запустити систему лише після повної готовності ІТ-інфраструктури митниці та маркетплейсів. Крім того, протягом першого року за ненавмисні помилки під час сплати ПДВ штрафи застосовувати не будуть.

У Мінфіні також нагадали, що аналогічна модель уже діє в Європейському Союзі з 2021 року. Там великі міжнародні маркетплейси не залишили ринок після скасування податкової пільги на дрібні посилки.