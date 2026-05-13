В Україні виставили на продаж три банки: хто в списку

Цього тижня у системі Prozorro.Продажі планують продати активи трьох банків, що перебувають у ліквідації. Загальна стартова вартість лотів становить 8,7 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб .

Головне:

У системі Prozorro.Продажі з 11 по 15 травня запланували продаж активів трьох банків, які ліквідує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Загальна стартова вартість усіх лотів становить 8,7 млрд грн. Майже вся ця сума припадає на права вимоги за кредитами. Ще 6,4 млн грн становить вартість основних засобів.

Найбільший обсяг активів виставив Промінвестбанк – права вимоги за кредитами зі стартовою ціною майже 8,7 млрд грн.

Також на продаж виставили активи Банк Січ на 53,5 млн грн. Із них 47,5 млн грн – права вимоги за кредитами, ще 6 млн грн – основні засоби.

Окрім цього, Мегабанк виставив на продаж основні засоби зі стартовою ціною 0,4 млн грн.

У Фонді гарантування нагадали, що кошти, отримані від продажу активів, спрямовують на розрахунки з кредиторами банків.