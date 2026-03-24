Доходи від нафтового експорту РФ підскочили до чотирирічного максимуму, - Bloomberg

Згідно з даними аналітиків, за попередні три тижні ціна експортованої нафти подвоїлася: на початку року середньодобовий дохід становив близько 135 млн доларів, а вже у березні - 270 млн доларів.

Попри те, що країна-агресорка визнає тимчасовий характер надприбутків, вони суттєво впливають на фінансування військових витрат.

Дані моніторингу суден та портових агентів свідчать про зростання морського експорту сирої нафти за тиждень до 22 березня. Зокрема, 37 суден вивезли 28,5 млн барелів, а тижнем раніше - 27,79 млн.

Водночас агентство зазначає, що стабільність постачань залишається під питанням, адже на обсяги впливають погодні умови, технічні роботи на терміналах та військові атаки. Наприклад, атака України на порт "Приморськ" може вже невдовзі скоротити відвантаження.

Крім того, після відповідного рішення США поновилися постачання до Індії - до рівня 1,14 млн барелів щодоби.

Нагадаємо, у лютому доходи країни-агресорки від експорту нафти впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну.