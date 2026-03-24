Доходы от нефтяного экспорта РФ подскочили до четырехлетнего максимума, - Bloomberg

Доходы РФ от продажи нефти стремительно растут и уже достигли уровня марта 2022 года. Это связано с ослаблением санкций США и глобальными ценами на энергоносители на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно данным аналитиков, за предыдущие три недели цена экспортируемой нефти удвоилась: в начале года среднесуточный доход составлял около 135 млн долларов, а уже в марте - 270 млн долларов.
Несмотря на то, что страна-агрессор признает временный характер сверхприбылей, они существенно влияют на финансирование военных расходов.
Данные мониторинга судов и портовых агентов свидетельствуют о росте морского экспорта сырой нефти за неделю до 22 марта. В частности, 37 судов вывезли 28,5 млн баррелей, а неделей ранее - 27,79 млн.
В то же время агентство отмечает, что стабильность поставок остается под вопросом, ведь на объемы влияют погодные условия, технические работы на терминалах и военные атаки. Например, атака Украины на порт "Приморск" может уже вскоре сократить отгрузки.
Кроме того, после соответствующего решения США возобновились поставки в Индию - до уровня 1,14 млн баррелей в сутки.
Напомним, в феврале доходы страны-агрессора от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
В то же время 13 марта стало известно, что США временно ослабили санкции против российской нефти и нефтепродуктов. По оценкам дипломатического источника, такой шаг вряд ли стабилизирует мировые рынки, однако может позволить Кремлю дольше финансировать войну.
Подобную позицию высказал и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что Россия может получить до 10 млрд долларов для продолжения боевых действий.