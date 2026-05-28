Доходи готелів в Україні зросли всемеро за війну: чому бізнес все одно працює в мінус

12:56 28.05.2026 Чт
Чому рекордні доходи готелів не рятують бізнес від збитків
Ірина Костюченко, Анастасія Мацепа
Доходи готелів в Україні зросли всемеро за війну: чому бізнес все одно працює в мінус Фото: Український готельний бізнес продовжує адаптуватися до умов війни (Getty Images)
Сукупна виручка готельної індустрії України здійснила потужний ривок – з 8,2 млрд грн у 2022 році до 53,3 млрд грн за підсумками 2025-го. Проте галузь досі функціонує з глибоко від'ємним власним капіталом, а безпекова інфраструктура перетворилася на постійну статтю собівартості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власну статтю "Пастка для інвестора: чому доходи готелів зросли майже всемеро, але бізнес працює в мінус".

Головне:

  • Середній чек у готелях у 2026 році подорожчав на 25–40% через інфляцію та витрати на енергетичну автономність
  • Генератори, резервне живлення та незалежний інтернет додають 15–25% до операційних витрат готелів
  • Найвищу заповнюваність зараз мають Львів і Буковель, де у сезон завантаження сягає 85–95%
  • На Івано-Франківщині заборгованість готельного бізнесу за три роки зросла на 52%, що свідчить про високу закредитованість ринку
  • Експерти прогнозують, що виживатимуть або системно керовані готелі, або нішеві концептуальні формати

Ринок у цифрах

Попри втрати на окупованих та прифронтових територіях, кількість готелів і готельно-ресторанних комплексів в Україні зросла з 2 534 до 2 854 об'єктів – тобто на 13% за чотири роки повномасштабної війни. Сектор загалом об'єднує 33 316 суб'єктів господарювання, за даними YC.Market на травень 2026 року.

Зростання підтверджує і податкова статистика: до бюджетів різних рівнів у 2025 році перераховано 4,4 млрд грн – більш ніж удвічі більше, ніж роком раніше. Туристичний збір склав 359 млн грн, з яких найбільше надійшло з Києва (70,6 млн грн), Львівщини та Івано-Франківщини.

Ціни ростуть, маржа падає

У 2026 році середній чек (ADR) подорожчав на 25–40% порівняно з попереднім роком. Ще рік тому він становив близько 3 200 гривень на добу. Основний тиск чинить інфляція: електроенергія додала до чеку 17%, пальне – ще 15–20%.

Водночас рентабельними за рівнем заповнюваності залишаються лише окремі ринки: Львів (57%) та Буковель (56%), де у високий сезон завантаження сягає 85–95%. Середня заповнюваність по країні у 2026 році тримається на рівні 25–26%.

Причина розриву між доходами та прибутковістю – структурна. За оцінками операторів, забезпечення енергетичної автономності (генератори, резервне живлення, незалежний інтернет) додає 15–25% до операційних витрат. Витрати готелів на придбання пального зросли більш ніж удвічі: з 406,5 млн грн у 2021 році до 900,4 млн грн у 2024-му.

"Інвестиції в безпеку – це вже не разовий капекс, а постійний елемент собівартості", – пояснила для РБК-Україна оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Від'ємний капітал та закредитованість

У 2022 році рентабельність операційної діяльності готелів обвалилася з 16,6% до від'ємних -22,5%. Галузь за перший рік повномасштабної війни понесла збитків майже на 6,5 млрд гривень.

Відтоді валова маржа частково відновилася – з 9,2 млрд до 12,4 млрд грн у 2021–2024 роках, – проте це зростання здебільшого є наслідком інфляції.

"Галузь досі працює з глибоко від'ємним власним капіталом", – підкреслила голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака.

Регіональна картина неоднорідна: на Львівщині власний капітал готельних підприємств з 2021 по 2024 рік зріс на 22%, тоді як на Івано-Франківщині заборгованість ключових гравців індустрії за той самий час збільшилась на 52%.

"Негативний капітал на Франківщині свідчить про те, що багато об'єктів – ймовірно, в курортних зонах, як-от Буковель – сильно закредитовані або працюють на межі рентабельності через високі операційні та капітальні витрати", – пояснила Табака.

Що буде далі

Ринок у найближчі 2–3 роки трансформуватиметься у кількох напрямках. Зростатиме роль зовнішніх керуючих компаній, які беруть на себе управління, бронювання та оптимізацію витрат.

"Виживуть два полюси: системно керований об'єкт із високою операційною ефективністю або нішевий продукт із сильною концепцією та чіткою аудиторією, – підсумовує Вікторія Берещак. – Усе, що залишиться посередині – без системи і без ідеї – поступово зникатиме".

