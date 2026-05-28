Доходы отелей в Украине выросли в семь раз за войну: почему бизнес все равно работает в минус

12:56 28.05.2026 Чт
4 мин
Почему рекордные доходы отелей не спасают бизнес от убытков
aimg Ирина Костюченко aimg Анастасия Мацепа
Фото: Украинский гостиничный бизнес продолжает адаптироваться к условиям войны (Getty Images)
Совокупная выручка гостиничной индустрии Украины совершила мощный рывок - с 8,2 млрд грн в 2022 году до 53,3 млрд грн по итогам 2025-го. Однако отрасль до сих пор функционирует с глубоко отрицательным собственным капиталом, а инфраструктура безопасности превратилась в постоянную статью себестоимости.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Главное:

  • Средний чек в отелях в 2026 году подорожал на 25-40% из-за инфляции и расходов на энергетическую автономность
  • Генераторы, резервное питание и независимый интернет добавляют 15-25% к операционным расходам отелей
  • Самую высокую заполняемость сейчас имеют Львов и Буковель, где в сезон загрузка достигает 85-95%
  • На Ивано-Франковщине задолженность гостиничного бизнеса за три года выросла на 52%, что свидетельствует о высокой закредитованности рынка
  • Эксперты прогнозируют, что выживать будут либо системно управляемые отели, либо нишевые концептуальные форматы

Рынок в цифрах

Несмотря на потери на оккупированных и прифронтовых территориях, количество гостиниц и гостинично-ресторанных комплексов в Украине выросло с 2 534 до 2 854 объектов - то есть на 13% за четыре года полномасштабной войны. Сектор в целом объединяет 33 316 субъектов хозяйствования, по данным YC.Market на май 2026 года.

Рост подтверждает и налоговая статистика: в бюджеты разных уровней в 2025 году перечислено 4,4 млрд грн - более чем вдвое больше, чем годом ранее. Туристический сбор составил 359 млн грн, из которых больше всего поступило из Киева (70,6 млн грн), Львовщины и Ивано-Франковщины.

Цены растут, маржа падает

В 2026 году средний чек (ADR) подорожал на 25-40% по сравнению с предыдущим годом. Еще год назад он составлял около 3 200 гривен в сутки. Основное давление оказывает инфляция: электроэнергия добавила к чеку 17%, топливо - еще 15-20%.

В то же время рентабельными по уровню заполняемости остаются лишь отдельные рынки: Львов (57%) и Буковель (56%), где в высокий сезон загрузка достигает 85-95%. Средняя заполняемость по стране в 2026 году держится на уровне 25-26%.

Причина разрыва между доходами и доходностью - структурная. По оценкам операторов, обеспечение энергетической автономности (генераторы, резервное питание, независимый интернет) добавляет 15-25% к операционным расходам. Расходы отелей на приобретение топлива выросли более чем вдвое: с 406,5 млн грн в 2021 году до 900,4 млн грн в 2024-м.

"Инвестиции в безопасность - это уже не разовый капекс, а постоянный элемент себестоимости", - пояснила для РБК-Украина обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Отрицательный капитал и закредитованность

В 2022 году рентабельность операционной деятельности гостиниц обвалилась с 16,6% до отрицательных -22,5%. Отрасль за первый год полномасштабной войны понесла убытки почти на 6,5 млрд гривен.

С тех пор валовая маржа частично восстановилась - с 9,2 млрд до 12,4 млрд грн в 2021-2024 годах, - однако этот рост в основном является следствием инфляции.

"Отрасль до сих пор работает с глубоко отрицательным собственным капиталом", - подчеркнула глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака.

Региональная картина неоднородна: на Львовщине собственный капитал гостиничных предприятий с 2021 по 2024 год вырос на 22%, тогда как на Ивано-Франковщине задолженность ключевых игроков индустрии за то же время увеличилась на 52%.

"Отрицательный капитал на Франковщине свидетельствует о том, что многие объекты - вероятно, в курортных зонах, например Буковель - сильно закредитованы или работают на грани рентабельности из-за высоких операционных и капитальных затрат", - пояснила Табака.

Что будет дальше

Рынок в ближайшие 2-3 года будет трансформироваться в нескольких направлениях. Будет расти роль внешних управляющих компаний, которые берут на себя управление, бронирование и оптимизацию расходов.

"Выживут два полюса: системно управляемый объект с высокой операционной эффективностью или нишевый продукт с сильной концепцией и четкой аудиторией, - заключает Виктория Берещак, - Все, что останется посередине - без системы и без идеи - будет постепенно исчезать".

