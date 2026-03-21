Догрався з твітами: суд визнав Ілона Маска винним у махінаціях з Twitter
Присяжні федерального суду Сан-Франциско встановили, що Ілон Маск навмисно ввів в оману акціонерів Twitter під час спроби знизити ціну угоди на купівлю платформи у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Що вирішили присяжні
Журі з восьми осіб дійшло висновку: твіти Маска, зокрема пост від 13 травня 2022 року про "тимчасове призупинення" угоди через нібито забагато фейкових акаунтів, були частиною навмисного плану. Мета - знизити ціну акцій Twitter, щоб переглянути умови купівлі.
Присяжні відхилили два з чотирьох звинувачень у шахрайстві. Ще два - підтримали.
Скільки доведеться заплатити
Точну суму збитків визначать пізніше - коли акціонери подадуть індивідуальні позови. Адвокат інвесторів Марк Моламфі вважає, що загальний розмір компенсації може становити 2,6 мільярда доларів.
Утім, навіть така сума навряд чи суттєво вплине на статки Маска: у п'ятницю, 20 березня, його капітал становив 661,1 мільярда доларів.
Як Маск купував Twitter
Угоду на 44 мільярди доларів Маск спочатку запропонував сам. Потім почав публічно сумніватися в ній: писав про боти, фейкові акаунти, ставив під сумнів дані компанії.
Акції Twitter за ці місяці впали до 32,52 долара - на 40% нижче від ціни викупу. Коли Twitter подав до суду, Маск зрештою погодився на первісну ціну - 54,20 долара за акцію.
На суді він пояснив це так: вважав, що суддя в Делавері упереджений проти нього.
Він стверджував, що колишні керівники Twitter брехали йому та у публічних звітах про кількість ботів на платформі.
"Можливо, це не наймудріший мій твіт. Не знаю, чи назвав би я його найдурнішим. Але якщо це призвело до цього судового розгляду, то, ймовірно, можна так кваліфікувати", - прокоментував Маск свій скандальний твіт про "призупинення" угоди.
При цьому він казав, що жодного разу не заявляв про призупинення угоди.
"Ця справа набагато масштабніша за Twitter, вона стосується безпосередньо Волл-стріт і того, що відбувалося останніми роками. Це чудовий приклад того, чого не можна зробити з пересічним інвестором", - сказав адвокат інвесторів Джозеф Котчетт.
Команда Маска збирається подавати апеляцію.
Нагадаємо, після купівлі Twitter у 2022 році Маск заявив, що прихильність платформи до модерації контенту "залишається абсолютно незмінною".
Водночас він оголосив про масові скорочення персоналу - через збитки понад 4 мільйони доларів на день. Усім звільненим запропонували три місяці вихідної допомоги.
Маск планує запустити Grokipedia - конкурента Wikipedia на базі штучного інтелекту. Чат-бот Grok від його стартапу xAI аналізуватиме сторінки Wikipedia, виявлятиме помилки та неточності і переписуватиме їх.
Маск давно критикує Wikipedia за ліберальний ухил. Раніше він навіть пропонував позбавити енциклопедію фінансування.