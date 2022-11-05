Якою надалі буде політика Twitter: Ілон Маск дав відповідь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву винахідника.

За словами засновника SpaceX, тверда прихильність соцмережі до модерації контенту "залишається абсолютно незмінною".

"Насправді, цього тижня ми бачили, що кількість висловлювань, які розпалюють ненависть, іноді опускалася "нижче" попередніх норм, всупереч тому, що ви можете прочитати у пресі", - зазначив Маск.

Мільярдер також підняв тему масштабного скорочення працівників компанії: "На жаль, вибору немає, коли втрачаєш понад 4 млн доларів на день".

При цьому він додав, що усім звільненим "було запропоновано 3 місяці вихідної допомоги, що на 50% більше, ніж передбачено законодавством".