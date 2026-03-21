Доигрался с твитами: суд признал Илона Маска виновным в махинациях с Twitter

Присяжные федерального суда Сан-Франциско установили, что Илон Маск намеренно ввел в заблуждение акционеров Twitter при попытке снизить цену сделки на покупку платформы в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что решили присяжные

Жюри из восьми человек пришло к выводу: твиты Маска, в частности пост от 13 мая 2022 года о "временной приостановке" сделки из-за якобы слишком большого количества фейковых аккаунтов, были частью преднамеренного плана. Цель - снизить цену акций Twitter, чтобы пересмотреть условия покупки.

Присяжные отклонили два из четырех обвинений в мошенничестве. Еще два - поддержали.

Сколько придется заплатить

Точную сумму убытков определят позже - когда акционеры подадут индивидуальные иски. Адвокат инвесторов Марк Моламфи считает, что общий размер компенсации может составить 2,6 миллиарда долларов.

Впрочем, даже такая сумма вряд ли существенно повлияет на состояние Маска: в пятницу, 20 марта, его капитал составлял 661,1 миллиарда долларов.

Как Маск покупал Twitter

Сделку на 44 миллиарда долларов Маск сначала предложил сам. Затем начал публично сомневаться в ней: писал о ботах, фейковых аккаунтах, ставил под сомнение данные компании.

Акции Twitter за эти месяцы упали до 32,52 доллара - на 40% ниже цены выкупа. Когда Twitter подал в суд, Маск в конце концов согласился на первоначальную цену - 54,20 доллара за акцию.

На суде он объяснил это так: считал, что судья в Делавэре предвзят против него.

Он утверждал, что бывшие руководители Twitter врали ему и в публичных отчетах о количестве ботов на платформе.

"Возможно, это не самый мудрый мой твит. Не знаю, назвал бы я его самым глупым. Но если это привело к этому судебному разбирательству, то, вероятно, можно так квалифицировать", - прокомментировал Маск свой скандальный твит о "приостановлении" сделки.

При этом он говорил, что ни разу не заявлял о приостановлении сделки.

"Это дело гораздо масштабнее Twitter, оно касается непосредственно Уолл-стрит и того, что происходило в последние годы. Это отличный пример того, чего нельзя сделать с рядовым инвестором", - сказал адвокат инвесторов Джозеф Котчетт.

Команда Маска собирается подавать апелляцию.

Напомним, после покупки Twitter в 2022 году Маск заявил, что приверженность платформы к модерации контента "остается абсолютно неизменной".

В то же время он объявил о массовых сокращениях персонала - из-за убытков более 4 миллионов долларов в день. Всем уволенным предложили три месяца выходного пособия.