Ілон Маск заявив про створення конкурента Вікіпедії: як Grokipedia змінить інтернет

Середа 01 жовтня 2025 16:10
UA EN RU
Ілон Маск заявив про створення конкурента Вікіпедії: як Grokipedia змінить інтернет Ілон Маск планує перевернути світ онлайн-енциклопедій (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Ілон Маск має намір кинути виклик Wikipedia і запустити власну енциклопедію. У твіті глава Tesla повідомив, що стартап xAI працює над проектом Grokipedia, який стане "колосальним поліпшенням" порівняно з Wikipedia.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт про комп'ютери, новітні технології та гаджети PCMag.

Маск давно критикує Wikipedia, звинувачуючи її в політиці-пробудженні і навіть пропонуючи позбавити проект фінансування (енциклопедія існує за рахунок пожертвувань). У січні Маск розкритикував Wikipedia за додавання статті про нього, в якій стверджували, що він нібито зробив нацистське вітання на інавгурації Трампа.

Як працюватиме Grokipedia

Для створення Grokipedia Маск планує використовувати чат-бот Grok від xAI, якого він також розробив як альтернативу ChatGPT. Grok навчений на даних з інтернету, включно з публічними твітами. Маск заявив у подкасті, що Grok досить розумний, щоб не тільки повторювати роботу волонтерів Wikipedia, а й виправляти спотворення і помилки.

"Grok використовує великі обсяги обчислювальних потужностей, щоб, наприклад, переглянути сторінку Wikipedia, визначити, що в ній вірно, частково вірно або невірно, або чого бракує, а потім переписати сторінку, виправити помилки та додати контекст, якого бракує", - сказав Маск.

Однак Grok сам стикався з проблемами, включно з випадками похвали Гітлеру.

Коли чекати на запуск Grokipedia

Маск не уточнив дату запуску Grokipedia. Найімовірніше, платформа приверне прихильників Маска і консервативних коментаторів, які також вважають, що Wikipedia має ліберальний ухил.

Wikipedia стикається з внутрішніми конфліктами серед редакторів щодо подання інформації про події. Критики Маска, включно із засновником Wikipedia Джиммі Вейлсом, зазначають, що безкоштовна онлайн-енциклопедія орієнтована на точність, тоді як X Маска зазнавав звинувачень у поширенні дезінформації.

У 2023 році Вейлс критикував зміни, які Маск вніс у Twitter після купівлі платформи, називаючи її "захопленою тролями і божевільними".

Перемогти Wikipedia буде непросто - це сьомий за відвідуваністю сайт у світі. Проте Маск упевнений, що зможе змінити статус-кво. Минулого місяця мільярдер також повідомив про плани конкурувати з Microsoft, створивши компанію Macrohard, яка випускатиме конкуруючі програмні продукти за допомогою ШІ.

