Додатковий шанс на вступ у коледж: хто і як ще може подати заявку

В Україні триває додатковий вступ до фахових коледжів. Охочі навчатися на контракті можуть вступати й поза основним періодом. Додатковий набір і зарахування тривають до 20 жовтня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОН у Facebook .

Хто може подати заявку на вступ

В Україні стартував додатковий набір до закладів фахової передвищої освіти на контрактну форму навчання. Подати заяву можуть випускники:

9 класів (вступ за БСО);

11 класів (вступ за ПЗСО);

із дипломом кваліфікованого робітника (КР).

Електронні кабінети для вступників відкриті до 20 жовтня. При цьому важливо перевірити, чи обраний заклад дійсно проводить додатковий набір, адже кожен навчальний заклад може організувати не більше двох чергових сесій подання заяв тривалістю від 3 до 30 календарних днів.

Нагадаємо, що за результатами основної сесії на вступ до коледжів подано 241 825 заяв. Основна сесія для 11-класників та кваліфікованих робітників триває.

Терміни оголошення результатів:

на бюджет - до 16 серпня (18:00);

на контракт - до 30 серпня (12:00).

Переведення вступників, зарахованих на контракт, на вакантні бюджетні місця відбудеться не пізніше 26 серпня.

Як подати заявку на вступ у коледж

Вступникам до закладів професійно-технічної освіти у 2025 році результатів НМТ подавати не потрібно. Конкурс проводиться за правилами кожного навчального закладу.

Абітурієнтам потрібно створити електронний кабінет вступника:

Перейти на сайт vstup.edbo.gov.ua; У розділі "Вступ для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти" вибрати "Електронний кабінет вступника".

Далі потрібно вказати:

логін (електронну пошту);

пароль (запам’ятати або занотувати);

серію та номер документа про освіту;

номер документа, що посвідчує особу, або РНОКПП.

Після цього кабінет слід активувати протягом 15 хвилин за посиланням, яке надійде на пошту.

Також потрібно додати:

контактні номери;

власне фото (до 1 Мб, не селфі);

медичну довідку або причину її відсутності;

додаток до документа про освіту або інший документ (за потреби).

За наявності спеціальних умов вступу варто зазначити їх і додати відповідні документи.

Після активації кабінету:

Перейти в модуль " Подача заяв" ;

; Обрати документ про освіту як основу вступу;

Вказати конкурсну пропозицію та джерело фінансування;

Позначити потребу в гуртожитку;

Подати заяву (максимум до 5 закладів).

Цей алгоритм дозволяє вступити до профтехів онлайн без черг і додаткових тестувань. Після цього потрібно моніторити статус заявок у своєму кабінеті.