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Як перейти з контракту на бюджет у коледжі: повний перелік пільг і терміни

Понеділок 04 серпня 2025 08:00
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Як перейти з контракту на бюджет у коледжі: повний перелік пільг і терміни Хто і як може перейти з контракту на бюджет у коледжі (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У 2025 році вступники до коледжів, які зараховані на контракт, мають шанс отримати бюджетне місце. Це можливо у разі наявності вакантних місць державного або регіонального замовлення, якщо абітурієнт відповідає певним критеріям.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".

Хто може претендувати на бюджет

Переведення з контракту на бюджет відбувається у два етапи:

  • Спочатку - пільгові категорії (за наявності відповідних підтверджуючих документів).
  • Потім - решта контрактників, відповідно до рейтингу.

Переведення можливе лише за відсутності осіб попередньої категорії або їх письмової відмови. Також важливо: абітурієнт спочатку має бути зарахований на контракт, а потім уже може бути переведений.

Коли відбувається переведення:

  • для вступників на базі 9 класів (базова середня освіта) - до 8 серпня;
  • для вступників після 11 класів (повна середня освіта) - до 26 серпня.

Хто підлягає обов'язковому переведенню

Перелік категорій, які мають бути переведені обов’язково, передбачений пунктом 2 розділу VIII Порядку прийому. До них належать:

  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • чорнобильці, які мають право на вступ за результатами співбесіди;
  • особи з інвалідністю, які не можуть відвідувати заклад освіти;
  • постраждалі учасники Революції Гідності та учасники бойових дій (крім строковиків);
  • особи, що перебували в полоні через збройну агресію РФ;
  • діти-сироти, діти без батьківського піклування;
  • вступники з тимчасово окупованих територій (які переселилися після 1 січня 2025 року);
  • діти загиблих військових, правоохоронців, учасників бойових дій, полонених тощо;
  • шахтарі зі стажем від 3 років або діти шахтарів;
  • іноземці та закордонні українці в межах квоти.

Хто ще може бути переведений

Також передбачено можливість переведення за конкурсним рішенням, якщо вступник:

  • отримав позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі;
  • зареєстрований у населеному пункті, де були бойові дії (станом на 1 липня року вступу);
  • є внутрішньо переміщеною особою;
  • є дитиною з багатодітної родини (п’ятеро і більше дітей);
  • подав документи, які підтверджують право на спеціальні умови вже після завершення прийому заяв.

Що буде, якщо місць не вистачить

Якщо бюджетних місць для обов’язкового переведення не вистачає, заклад має:

  • використати вакантні місця з інших спеціальностей цієї галузі;
  • за їх відсутності - місця з інших галузей знань або іншої форми навчання;
  • звернутися до державного замовника з запитом про виділення додаткових місць (за рахунок повернених з інших ЗВО).

Рішення щодо такого переведення ухвалює конкурсна комісія державного чи регіонального замовника.

Що варто знати вступникам

  • щоб претендувати на бюджет, вступник повинен бути зарахований на контракт;
  • всі документи, що підтверджують пільгу, потрібно надати вчасно;
  • чим вищий бал - тим більше шансів бути переведеним у межах своєї категорії;
  • варто слідкувати за оновленнями у приймальній комісії свого коледжу.

Раніше ми детально розповідали, як відбувається вступ до коледжів цьогоріч і кому можуть відмовити у прийомі заяви.

Читайте також про квоти на вступ-2025 - хто має пріоритетне право на бюджет.

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