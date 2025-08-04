Як перейти з контракту на бюджет у коледжі: повний перелік пільг і терміни
У 2025 році вступники до коледжів, які зараховані на контракт, мають шанс отримати бюджетне місце. Це можливо у разі наявності вакантних місць державного або регіонального замовлення, якщо абітурієнт відповідає певним критеріям.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Освіта.юа".
Хто може претендувати на бюджет
Переведення з контракту на бюджет відбувається у два етапи:
- Спочатку - пільгові категорії (за наявності відповідних підтверджуючих документів).
- Потім - решта контрактників, відповідно до рейтингу.
Переведення можливе лише за відсутності осіб попередньої категорії або їх письмової відмови. Також важливо: абітурієнт спочатку має бути зарахований на контракт, а потім уже може бути переведений.
Коли відбувається переведення:
- для вступників на базі 9 класів (базова середня освіта) - до 8 серпня;
- для вступників після 11 класів (повна середня освіта) - до 26 серпня.
Хто підлягає обов'язковому переведенню
Перелік категорій, які мають бути переведені обов’язково, передбачений пунктом 2 розділу VIII Порядку прийому. До них належать:
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- чорнобильці, які мають право на вступ за результатами співбесіди;
- особи з інвалідністю, які не можуть відвідувати заклад освіти;
- постраждалі учасники Революції Гідності та учасники бойових дій (крім строковиків);
- особи, що перебували в полоні через збройну агресію РФ;
- діти-сироти, діти без батьківського піклування;
- вступники з тимчасово окупованих територій (які переселилися після 1 січня 2025 року);
- діти загиблих військових, правоохоронців, учасників бойових дій, полонених тощо;
- шахтарі зі стажем від 3 років або діти шахтарів;
- іноземці та закордонні українці в межах квоти.
Хто ще може бути переведений
Також передбачено можливість переведення за конкурсним рішенням, якщо вступник:
- отримав позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі;
- зареєстрований у населеному пункті, де були бойові дії (станом на 1 липня року вступу);
- є внутрішньо переміщеною особою;
- є дитиною з багатодітної родини (п’ятеро і більше дітей);
- подав документи, які підтверджують право на спеціальні умови вже після завершення прийому заяв.
Що буде, якщо місць не вистачить
Якщо бюджетних місць для обов’язкового переведення не вистачає, заклад має:
- використати вакантні місця з інших спеціальностей цієї галузі;
- за їх відсутності - місця з інших галузей знань або іншої форми навчання;
- звернутися до державного замовника з запитом про виділення додаткових місць (за рахунок повернених з інших ЗВО).
Рішення щодо такого переведення ухвалює конкурсна комісія державного чи регіонального замовника.
Що варто знати вступникам
- щоб претендувати на бюджет, вступник повинен бути зарахований на контракт;
- всі документи, що підтверджують пільгу, потрібно надати вчасно;
- чим вищий бал - тим більше шансів бути переведеним у межах своєї категорії;
- варто слідкувати за оновленнями у приймальній комісії свого коледжу.
Раніше ми детально розповідали, як відбувається вступ до коледжів цьогоріч і кому можуть відмовити у прийомі заяви.
Читайте також про квоти на вступ-2025 - хто має пріоритетне право на бюджет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.