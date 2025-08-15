Дополнительный шанс на поступление в колледж: кто и как еще может подать заявку

В Украине продолжается дополнительное поступление в профессиональные колледжи. Желающие учиться на контракте могут поступать и вне основного периода. Дополнительный набор и зачисление продолжаются до 20 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook .

Кто может подать заявку на поступление

В Украине стартовал дополнительный набор в учреждения профессионального предвысшего образования на контрактную форму обучения. Подать заявление могут выпускники:

9 классов (поступление по БСО);

11 классов (поступление по ПЗСО);

с дипломом квалифицированного рабочего (КР).

Электронные кабинеты для поступающих открыты до 20 октября. При этом важно проверить, действительно ли выбранное заведение проводит дополнительный набор, ведь каждое учебное заведение может организовать не более двух очередных сессий подачи заявлений продолжительностью от 3 до 30 календарных дней.

Напомним, что по результатам основной сессии на поступление в колледжи подано 241 825 заявлений. Основная сессия для 11-классников и квалифицированных рабочих продолжается.

Сроки объявления результатов:

на бюджет - до 16 августа (18:00);

на контракт - до 30 августа (12:00).

Перевод абитуриентов, зачисленных на контракт, на вакантные бюджетные места состоится не позднее 26 августа.

Как подать заявку на поступление в колледж

Поступающим в учреждения профессионально-технического образования в 2025 году результатов НМТ подавать не нужно. Конкурс проводится по правилам каждого учебного заведения.

Абитуриентам нужно создать электронный кабинет поступающего:

Перейти на сайт vstup.edbo.gov.ua; В разделе "Поступление для получения профессионального (профессионально-технического) образования" выбрать "Электронный кабинет абитуриента".

Далее нужно указать:

логин (электронную почту);

пароль (запомнить или записать);

серию и номер документа об образовании;

номер документа, удостоверяющего личность, или РНУКПН.

После этого кабинет следует активировать в течение 15 минут по ссылке, которая поступит на почту.

Также нужно добавить:

контактные номера;

собственное фото (до 1 Мб, не селфи);

медицинскую справку или причину ее отсутствия;

приложение к документу об образовании или другой документ (при необходимости).

При наличии специальных условий поступления стоит отметить их и добавить соответствующие документы.

После активации кабинета:

Перейти в модуль " Подача заявлений";

Выбрать документ об образовании как основу поступления;

Указать конкурсное предложение и источник финансирования;

Обозначить потребность в общежитии;

Подать заявление (максимум до 5 заведений).

Этот алгоритм позволяет поступить в профтехи онлайн без очередей и дополнительных тестирований. После этого нужно мониторить статус заявок в своем кабинете.