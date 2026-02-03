UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Додаткові пункти обігріву відкрили на лівому березі Києва: де знайти найближчий (адреси)

У деяких школах на лівому березі Києва відкрили додаткові пункти обігріву (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На лівому березі Києва розпочали роботу додаткові опорні пункти обігріву, облаштовані на базі шкіл. Перебувати в них можна і вдень, і вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Віталія Кличка у Facebook.

Скільки будинків без тепла на лівому березі

Згідно з інформацією очільника міста (станом на 13:18 вівторка, 3 лютого), у результаті масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці без тепла залишаються понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.

"Об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення", - поділився Кличко.

Він повідомив також, що місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.

Де знайти додаткові пункти обігріву: адреси

Мер Києва розповів, що додаткових пунктів (які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі):

  • у Дніпровському районі - наразі чотири;
  • у Дарницькому районі - п'ять;

Знайти їх можна за такими адресами:

  • вул. Хорольська, 19 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №42;
  • вул. Тичини, 22-Б - Середня загальноосвітня школа №81;
  • просп. Миру, 11 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №146;
  • вул. Алматинська, 113 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №11;
  • вул. Олександра Кошиця, 8 - Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів №296 з поглибленим вивченням іноземної мови;
  • вул. Михайла Драгоманова, 27-А - Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • вул. Ялтинська, 13 - Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури №127;
  • вул.Ревуцького, 13-А - Гімназія №290;
  • вул. Тростянецька, 19 - Спеціалізована загальноосвітня школа №291 з поглибленим вивченням іноземної мови.

Додаткові опорні пунктах у закладах освіти (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

"Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів - у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях)", - розповів Кличко.

Публікація Кличка (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Як знайти всі пункти обігріву в Києві

В цілому знайти онлайн найближчий пункт обігріву в Києві можна по-різному:

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.

Під обстрілами опинилися різні регіони, а також місто Київ.

Згодом у ДТЕК повідомили, що нічна атака РФ завдала найсильнішого удару по енергетиці України від початку року, та пояснили, що відбувається зі світлом у різних областях і столиці.

Читайте також, чому біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалети.

