Додаткові пункти обігріву відкрили на лівому березі Києва: де знайти найближчий (адреси)

Скільки будинків без тепла на лівому березі

Згідно з інформацією очільника міста (станом на 13:18 вівторка, 3 лютого), у результаті масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці без тепла залишаються понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.

"Об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення", - поділився Кличко.

Він повідомив також, що місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.

Де знайти додаткові пункти обігріву: адреси

Мер Києва розповів, що додаткових пунктів (які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі):

у Дніпровському районі - наразі чотири;

у Дарницькому районі - п'ять;

Знайти їх можна за такими адресами:

вул. Хорольська, 19 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №42;

вул. Тичини, 22-Б - Середня загальноосвітня школа №81;

просп. Миру, 11 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №146;

вул. Алматинська, 113 - Середня загальноосвітня школа І-III ступенів №11;

вул. Олександра Кошиця, 8 - Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів №296 з поглибленим вивченням іноземної мови;

вул. Михайла Драгоманова, 27-А - Гімназія №315 з поглибленим вивченням іноземних мов;

вул. Ялтинська, 13 - Спеціалізована загальноосвітня школа І-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури №127;

вул.Ревуцького, 13-А - Гімназія №290;

вул. Тростянецька, 19 - Спеціалізована загальноосвітня школа №291 з поглибленим вивченням іноземної мови.

Додаткові опорні пунктах у закладах освіти (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

"Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів - у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях)", - розповів Кличко.

Публікація Кличка (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Як знайти всі пункти обігріву в Києві

В цілому знайти онлайн найближчий пункт обігріву в Києві можна по-різному: