Додаткові пункти обігріву відкрили на лівому березі Києва: де знайти найближчий (адреси)

На лівому березі Києва розпочали роботу додаткові опорні пункти обігріву, облаштовані на базі шкіл. Перебувати в них можна і вдень, і вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Віталія Кличка у Facebook.
Згідно з інформацією очільника міста (станом на 13:18 вівторка, 3 лютого), у результаті масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці без тепла залишаються понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах.
"Об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення", - поділився Кличко.
Він повідомив також, що місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.
Мер Києва розповів, що додаткових пунктів (які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі):
Знайти їх можна за такими адресами:
"Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів - у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях)", - розповів Кличко.
В цілому знайти онлайн найближчий пункт обігріву в Києві можна по-різному:
Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.
Під обстрілами опинилися різні регіони, а також місто Київ.
Згодом у ДТЕК повідомили, що нічна атака РФ завдала найсильнішого удару по енергетиці України від початку року, та пояснили, що відбувається зі світлом у різних областях і столиці.
