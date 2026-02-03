RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Дополнительные пункты обогрева открыли на левом берегу Киева: где найти ближайший (адреса)

В некоторых школах на левом берегу Киева открыли дополнительные пункты обогрева (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На левом берегу Киева начали работу дополнительные опорные пункты обогрева, обустроенные на базе школ. Находиться в них можно и днем, и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Виталия Кличко в Facebook.

Сколько домов без тепла на левом берегу

Согласно информации главы города (по состоянию на 13:18 вторника, 3 февраля), в результате массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы без тепла остаются более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах.

"Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления", - поделился Кличко.

Он сообщил также, что город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.

Где найти дополнительные пункты обогрева: адреса

Мэр Киева рассказал, что дополнительных пунктов (которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью):

  • в Днепровском районе - сейчас четыре;
  • в Дарницком районе - пять;

Найти их можно по следующим адресам:

  • ул. Хорольская, 19 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №42;
  • ул. Тычины, 22-Б - Средняя общеобразовательная школа №81;
  • просп. Мира, 11 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №146;
  • ул. Алматинская, 113 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №11;
  • ул. Александра Кошица, 8 - Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней №296 с углубленным изучением иностранного языка;
  • ул. Михаила Драгоманова, 27-А - Гимназия №315 с углубленным изучением иностранных языков;
  • ул. Ялтинская, 13 - Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы №127;
  • ул. Ревуцкого, 13-А - Гимназия №290;
  • ул. Тростянецкая, 19 - Специализированная общеобразовательная школа №291 с углубленным изучением иностранного языка.

Дополнительные опорные пункты в учебных заведениях (инфографика: kyivcity.gov.ua)

"Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях), и 27 пунктов - в Днепровском районе (тоже на 20 локациях)", - рассказал Кличко.

Публикация Кличко (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Как найти все пункты обогрева в Киеве

В целом найти онлайн ближайший пункт обогрева в Киеве можно по-разному:

Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.

Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев.

Впоследствии в ДТЭК сообщили, что ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, и объяснили, что происходит со светом в разных областях и столице.

Читайте также, почему возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОбстрел КиеваПункт незламностіВиталий КличкоОтопительный сезонобогревАтака дроновРакетная атака