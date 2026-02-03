Дополнительные пункты обогрева открыли на левом берегу Киева: где найти ближайший (адреса)

На левом берегу Киева начали работу дополнительные опорные пункты обогрева, обустроенные на базе школ. Находиться в них можно и днем, и ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Виталия Кличко в Facebook.
Согласно информации главы города (по состоянию на 13:18 вторника, 3 февраля), в результате массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы без тепла остаются более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах.
"Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления", - поделился Кличко.
Он сообщил также, что город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.
Мэр Киева рассказал, что дополнительных пунктов (которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью):
Найти их можно по следующим адресам:
"Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях), и 27 пунктов - в Днепровском районе (тоже на 20 локациях)", - рассказал Кличко.
В целом найти онлайн ближайший пункт обогрева в Киеве можно по-разному:
Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.
Под обстрелами оказались различные регионы, а также город Киев.
Впоследствии в ДТЭК сообщили, что ночная атака РФ нанесла сильнейший удар по энергетике Украины с начала года, и объяснили, что происходит со светом в разных областях и столице.
Читайте также, почему возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты.