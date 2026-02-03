Дополнительные пункты обогрева открыли на левом берегу Киева: где найти ближайший (адреса)

Сколько домов без тепла на левом берегу

Согласно информации главы города (по состоянию на 13:18 вторника, 3 февраля), в результате массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы без тепла остаются более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах.

"Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления", - поделился Кличко.

Он сообщил также, что город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.

Где найти дополнительные пункты обогрева: адреса

Мэр Киева рассказал, что дополнительных пунктов (которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью):

в Днепровском районе - сейчас четыре;

в Дарницком районе - пять;

Найти их можно по следующим адресам:

ул. Хорольская, 19 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №42;

ул. Тычины, 22-Б - Средняя общеобразовательная школа №81;

просп. Мира, 11 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №146;

ул. Алматинская, 113 - Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней №11;

ул. Александра Кошица, 8 - Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней №296 с углубленным изучением иностранного языка;

ул. Михаила Драгоманова, 27-А - Гимназия №315 с углубленным изучением иностранных языков;

ул. Ялтинская, 13 - Специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы №127;

ул. Ревуцкого, 13-А - Гимназия №290;

ул. Тростянецкая, 19 - Специализированная общеобразовательная школа №291 с углубленным изучением иностранного языка.

Дополнительные опорные пункты в учебных заведениях (инфографика: kyivcity.gov.ua)

"Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях), и 27 пунктов - в Днепровском районе (тоже на 20 локациях)", - рассказал Кличко.

Публикация Кличко (скриншот: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Как найти все пункты обогрева в Киеве

В целом найти онлайн ближайший пункт обогрева в Киеве можно по-разному: