За добу знищено та уражено 1725 унікальних цілей Росії, - "Мадяр"

Як нещодавно повідомляло РБК-Україна, Сили оборони атакували ще 21 російський танкер в Азовському морі. Їх ворог активно використовував для військової логістики та обходу санкцій.

А 10 липня стало відомо, що "тіньовий флот" РФ за ніч втратив 13 суден на підходах до Криму.

До слова, "полювальний сезон" на російський "тіньовий флот" у Азовському морі СБС почали ще 7 липня.