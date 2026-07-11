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ЗСУ уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі

11:57 11.07.2026 Сб
2 хв
Яких втрат зазнав російський флот після нічної атаки?
aimg Марія Науменко
ЗСУ уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі Фото: український військовий керує дроном (Getty Images)
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Сили оборони України провели нову операцію в Азовському морі, завдавши удару по десятках суден, які Росія використовує для військової логістики та обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, в межах операції зі зниження воєнно-економічного потенціалу країни-агресора ураження зазнав 21 російський танкер.

Такі судна використовуються для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, що забезпечує Росії надходження коштів для фінансування війни проти України.

Крім того, українські військові уразили чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд.

У Генштабі пояснили, що ці плавзасоби Росія використовує для забезпечення військової логістики, перевезення вантажів і підтримки роботи портової інфраструктури.

Наразі ступінь пошкоджень і остаточні результати операції уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - підсумували у Генштабі.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді уточнив, що протягом 6-11 липня Сили безпілотних систем уразили вже 76 російських суден.

Він також заявив, що через удари рух через Керченську протоку, ймовірно, було зупинено, а в ніч на 11 липня українські військові атакували 53 військові цілі в окупованому Криму та на півдні тимчасово окупованих територій, зокрема флот і енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, в ніч на 9 липня Сили оборони України завдали масштабного удару по російських цілях в Азовському морі. Тоді було уражено 12 суден, а також нафтотермінал і склад боєприпасів окупантів.

Згодом супутникові знімки підтвердили ураження російських танкерів після атаки українських безпілотників.

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ЗСУ уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі
ЗСУ уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі
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