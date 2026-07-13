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За сутки уничтожены и поражены 1725 уникальных целей России, - "Мадяр"

09:47 13.07.2026 Пн
1 мин
Известны новые результаты работы СБС
aimg Юлия Капитонова
За сутки уничтожены и поражены 1725 уникальных целей России, - "Мадяр" Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС (Getty Images)
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За прошедшие сутки Силы беспилотных систем Украины успели уничтожить и поразить 1725 уникальных российских целей.

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Утром 13 июля "Мадяр" традиционно обнародовал суточный отчет о результатах работы Сил беспилотных систем.

По его словам, за прошедшие сутки воины СБС успели ликвидировать и ранить 418 российских захватчиков.

"За 24 часа уничтожено/поражено 1725 уникальных целей противника", - сообщил "Мадяр".

Кроме того, он уточнил, что в течение июля бойцы СБС "минусанули" уже 4181 российского оккупанта. Более того, 19 759 вражеских целей уничтожено и поражено.

К слову, 12 июля Силы беспилотных систем Украины провели успешную ночную операцию.

В этот раз бойцы СБУ поразили сразу 14 российских судов, которые обеспечивали военную логистику оккупантов.

Как недавно сообщало РБК-Украина, Силы обороны атаковали еще 21 российский танкер в Азовском море. Их враг активно использовал для военной логистики и обхода санкций.

А 10 июля стало известно, что "теневой флот" РФ за ночь потерял 13 судов на подходах к Крыму.

К слову, охотиться на российский "теневой флот" в Азовском море СБС начали еще 7 июля.

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