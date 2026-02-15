За добу опалення повернули до 1100 будинків Києва: скільки ще без тепла

"Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки.