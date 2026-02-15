UA

За добу опалення повернули до 1100 будинків Києва: скільки ще без тепла

Фото: за добу опалення повернули до 1100 будинків Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві без теплопостачання залишаються 1100 будинків. Після російської атаки 12 лютого опалення відновили в 1500 багатоповерхівках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Протягом останньої доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках. Тобто, тепло повернули вже в 1500 будинків із тих що опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру Києва 12 лютого (2600 будинків)", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що комунальники працюють цілодобово, щоб відновити подачу теплоносія в інші багатоповерхівки.

Проблеми з опаленням у Києві

Нагадаємо, 12 лютого внаслідок чергової масованої ракетної атаки Росії на Київ без теплопостачання залишилися загалом 3700 будинків.

В Києві і до цього були проблеми з опаленням через ворожі атаки. Так, в ніч на 3 лютого російські окупанти обстріляли енергетичні об’єкти міста, зокрема Дарницьку ТЕЦ. Повідомлялося, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва може залишатися без теплопостачання до кінця зими.

Водночас опалення потроху відновлюють. Так, 10 лютого стало відомо, що у Деснянському районі Києва поведнули тепло до багатоповерхівок після масованого ворожого удару. Водночас кілька будинків досі без опалення через технічні проблеми.

