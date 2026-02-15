За сутки отопление вернули в 1100 домов Киева: сколько еще без тепла

"В течение последних суток восстановили отопление еще в 1100 многоэтажках. То есть, тепло вернули уже в 1500 домов из тех, что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля (2600 домов)", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя в другие многоэтажки.