RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

За сутки отопление вернули в 1100 домов Киева: сколько еще без тепла

Фото: за сутки отопление вернули в 1100 домов Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве без теплоснабжения остаются 1100 домов. После российской атаки 12 февраля отопление восстановили в 1500 многоэтажках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Киева Виталия Кличко.

Читайте также: Восстановление отопления в Киеве: Шмыгаль назвал примерные сроки

"В течение последних суток восстановили отопление еще в 1100 многоэтажках. То есть, тепло вернули уже в 1500 домов из тех, что оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру Киева 12 февраля (2600 домов)", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что коммунальщики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу теплоносителя в другие многоэтажки.

 

Проблемы с отоплением в Киеве

Напомним, 12 февраля в результате очередной массированной ракетной атаки России на Киев без теплоснабжения остались в целом 3700 домов.

В Киеве и до этого были проблемы с отоплением из-за вражеских атак. Так, в ночь на 3 февраля российские оккупанты обстреляли энергетические объекты города, в частности Дарницкую ТЭЦ. Сообщалось, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах Киева может оставаться без теплоснабжения до конца зимы.

В то же время отопление понемногу восстанавливают. Так, 10 февраля стало известно, что в Деснянском районе Киева повели тепло в многоэтажки после массированного вражеского удара. В то же время несколько домов до сих пор без отопления из-за технических проблем.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко