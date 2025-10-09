За добу армія РФ втратила понад 1000 солдатів і 15 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті й обстріл РФ

З початку минулої доби на фронті було зафіксовано 162 бойових зіткнення. Росіяни найбільше тиснуть на ЗСУ на трьох напрямках.

У вересні Сили оборони завдали колосальних втрат дивізії армії РФ лише на одному Новопавлівському напрямку.

Вночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Сумах пригриміла серія вибухів, на щастя, обійшлося без постраждалих.