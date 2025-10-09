За добу армія РФ втратила понад 1000 солдатів і 15 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 8 на 9 жовтня, армія Росії втратила на фронті 1020 солдатів та 72 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
З початку минулої доби на фронті було зафіксовано 162 бойових зіткнення. Росіяни найбільше тиснуть на ЗСУ на трьох напрямках.
У вересні Сили оборони завдали колосальних втрат дивізії армії РФ лише на одному Новопавлівському напрямку.
Вночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Сумах пригриміла серія вибухів, на щастя, обійшлося без постраждалих.