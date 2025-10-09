За сутки армия РФ потеряла более 1000 солдат и 15 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрел РФ

С начала минувших суток на фронте было зафиксировано 162 боевых столкновения. Россияне больше всего давят на ВСУ на трех направлениях.

В сентябре Силы обороны нанесли колоссальные потери дивизии армии РФ только на одном Новопавловском направлении.

Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Сумах прогремела серия взрывов, к счастью, обошлось без пострадавших.