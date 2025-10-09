За добу армія РФ втратила понад 1000 солдатів і 15 артсистем, - Генштаб
Ілюстративне фото: військовослужбовець Збройних сил України (Getty Images)
За останню добу з 8 на 9 жовтня, армія Росії втратила на фронті 1020 солдатів та 72 одиниці військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 119 390 (+1020) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 11 241 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 23 325 (+1) од.;
- артилерійських систем - 33 534 (+15) од.;
- РСЗВ - 1517 од.;
- засоби ППО - 1225 од.;
- літаків - 427 од.;
- гелікоптерів - 346 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 68 293 (+328) од.;
- крилатих ракет - 3841 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 63 705 (+55) од.;
- спеціальної техніки - 3973 од.
Ситуація на фронті й обстріл РФ
З початку минулої доби на фронті було зафіксовано 162 бойових зіткнення. Росіяни найбільше тиснуть на ЗСУ на трьох напрямках.
У вересні Сили оборони завдали колосальних втрат дивізії армії РФ лише на одному Новопавлівському напрямку.
Вночі агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед". У Сумах пригриміла серія вибухів, на щастя, обійшлося без постраждалих.