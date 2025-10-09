ua en ru
За сутки армия РФ потеряла более 1000 солдат и 15 артсистем, - Генштаб

Украина, Четверг 09 октября 2025 07:35
Иллюстративное фото: военнослужащий Вооруженных сил Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 8 на 9 октября, армия России потеряла на фронте 1020 солдат и 72 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 119 390 (+1020) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 241 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 325 (+1) ед;
  • артиллерийских систем - 33 534 (+15) ед;
  • РСЗО - 1517 ед;
  • средства ПВО - 1225 ед;
  • самолетов - 427 ед;
  • вертолетов - 346 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 68 293 (+328) ед;
  • крылатых ракет - 3841 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 63 705 (+55) ед;
  • специальной техники - 3973 ед.

За сутки армия РФ потеряла более 1000 солдат и 15 артсистем, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрел РФ

С начала минувших суток на фронте было зафиксировано 162 боевых столкновения. Россияне больше всего давят на ВСУ на трех направлениях.

В сентябре Силы обороны нанесли колоссальные потери дивизии армии РФ только на одном Новопавловском направлении.

Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Сумах прогремела серия взрывов, к счастью, обошлось без пострадавших.

фронт Войска РФ Война в Украине
