За сутки армия РФ потеряла более 1000 солдат и 15 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 8 на 9 октября, армия России потеряла на фронте 1020 солдат и 72 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 9 октября 2025 года ориентировочно составляют:

Ситуация на фронте и обстрел РФ

С начала минувших суток на фронте было зафиксировано 162 боевых столкновения. Россияне больше всего давят на ВСУ на трех направлениях.

В сентябре Силы обороны нанесли колоссальные потери дивизии армии РФ только на одном Новопавловском направлении.

Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Сумах прогремела серия взрывов, к счастью, обошлось без пострадавших.