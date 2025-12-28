"До Нового року багато що може вирішитись": Зеленський про активні дипломатичні дні

"Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року, і багато що може вирішитися до Нового року, і ми все для цього робимо, але чи будуть рішення - залежить від партнерів. Від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2100 ударних дронів, близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів.

"Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, - передусім проти нашої енергетичної інфраструктури", - наголосив президент.

За його словами, буквально 24/7 працюють ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС, щоб захистити життя людей і відновити енергопостачання.

"Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для ППО Україні й щоб ми всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами", - додав Зеленський.