"До Нового года многое может решиться": Зеленский об активных дипломатических днях

"Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы все для этого делаем, но будут ли решения - зависит от партнеров. От тех, кто помогает Украине, и от тех, кто давит на Россию, чтобы россияне чувствовали последствия своей же агрессии", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что только за эту неделю россияне выпустили более 2100 ударных дронов, около 800 управляемых авиационных бомб и 94 ракеты различных типов.

"Все против наших людей, против жизни и всего, что обеспечивает ее нормальность, - прежде всего против нашей энергетической инфраструктуры", - подчеркнул президент.

По его словам, буквально 24/7 работают ремонтные бригады, энергетики, спасатели ГСЧС, чтобы защитить жизни людей и восстановить энергоснабжение.

"Но так же важно, чтобы работали санкции против России, все формы политического давления за агрессию, поставки ракет для ПВО Украине и чтобы мы все финализировали форматы шагов, которые завершат эту войну и гарантируют безопасность. Именно о таких шагах сегодня будем говорить с партнерами", - добавил Зеленский.