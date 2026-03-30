"ДНР" та "ЛНР" у будівлі парламенту Японії: дипломати України відреагували на провокацію

Що відбулося в парламенті Японії

Захід нібито відвідало близько 100 осіб - серед них колишні парламентарі, представники політичної сфери, експерти, співробітники Сил самооборони Японії, бізнес-спільнота, медіа та пересічні громадяни.

Організатором виступив японський історик Такеюкі Танака, голова Японсько-російської асоціації дружби. Він розповідав про свій візит на окуповані території Донецької та Луганської областей, а також про "неконституційний переворот в Україні у лютому 2014 року".

На заході виступив і російський посланець, який транслював пропагандистську версію війни - згадував "корінні причини конфлікту" та "злочини української влади проти цивільного населення".

Реакція України

Посольство України в Японії підтвердило, що в будівлі японського парламенту справді відбулася "спроба поширення дезінформації та маніпулятивних наративів щодо України" під виглядом "експертного" заходу.

Дипломати зазначили, що розуміють: такі ініціативи мають приватний характер і не відображають офіційної позиції уряду Японії.

Водночас у відомстві висловили занепокоєння через використання символіки псевдореспублік як елемента російської пропаганди та висловили сподівання на "належну політико-правову оцінку таких дій".

"Правда і міжнародне право мають залишатися основою публічних дискусій, особливо коли йдеться про війну, розв’язану Росією проти України", - наголосили в посольстві.