Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"ДНР" та "ЛНР" у будівлі парламенту Японії: дипломати України відреагували на провокацію

17:42 30.03.2026 Пн
2 хв
Посольство РФ хвалилося "лекцією" у Палаті представників, де лунали наративи про “злочини" України
aimg Катерина Коваль
Фото: прапор Японії (Getty Images)

В Японії відбувся захід, під час якого на стінах були розвішані прапори так званих "ДНР" та "ЛНР". Українське дипломатичне відомство закликало дати належну політико-правову оцінку використанню символіки псевдореспублік.

Що відбулося в парламенті Японії

Захід нібито відвідало близько 100 осіб - серед них колишні парламентарі, представники політичної сфери, експерти, співробітники Сил самооборони Японії, бізнес-спільнота, медіа та пересічні громадяни.

Організатором виступив японський історик Такеюкі Танака, голова Японсько-російської асоціації дружби. Він розповідав про свій візит на окуповані території Донецької та Луганської областей, а також про "неконституційний переворот в Україні у лютому 2014 року".

На заході виступив і російський посланець, який транслював пропагандистську версію війни - згадував "корінні причини конфлікту" та "злочини української влади проти цивільного населення".

Реакція України

Посольство України в Японії підтвердило, що в будівлі японського парламенту справді відбулася "спроба поширення дезінформації та маніпулятивних наративів щодо України" під виглядом "експертного" заходу.

Дипломати зазначили, що розуміють: такі ініціативи мають приватний характер і не відображають офіційної позиції уряду Японії.

Водночас у відомстві висловили занепокоєння через використання символіки псевдореспублік як елемента російської пропаганди та висловили сподівання на "належну політико-правову оцінку таких дій".

"Правда і міжнародне право мають залишатися основою публічних дискусій, особливо коли йдеться про війну, розв’язану Росією проти України", - наголосили в посольстві.

Нагадаємо, Японія є одним із ключових партнерів України в Азії та послідовно підтримує її з початку повномасштабного вторгнення. Токіо запровадив санкції проти Росії, надає фінансову та гуманітарну допомогу, а також бере участь у міжнародних зусиллях із відновлення України.

У жовтні 2025 року Президент Володимир Зеленський запросив нову прем’єр-міністерку Японії відвідати Київ. Українська сторона розраховує на поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній сфері.

Крім того, за даними ЗМІ, Японія приєднається до ініціативи PURL (Пріоритетний перелік потреб України), що дозволить прискорити постачання критично важливого озброєння.

