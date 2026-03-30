RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

"ДНР" и "ЛНР" у здания парламента Японии: дипломаты Украины отреагировали на провокацию

17:42 30.03.2026 Пн
2 мин
Посольство РФ хвасталось "лекцией" в Палате представителей, где звучали нарративы о "преступлениях" Украины
aimg Екатерина Коваль
Фото: флаг Японии (Getty Images)

В Японии состоялось мероприятие, во время которого на стенах были развешаны флаги так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинское дипломатическое ведомство призвало дать надлежащую политико-правовую оценку использованию символики псевдореспублик.

Что произошло в парламенте Японии

Мероприятие якобы посетило около 100 человек - среди них бывшие парламентарии, представители политической сферы, эксперты, сотрудники Сил самообороны Японии, бизнес-сообщество, медиа и рядовые граждане.

Организатором выступил японский историк Такеюки Танака, председатель Японско-российской ассоциации дружбы. Он рассказывал о своем визите на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также о "неконституционном перевороте в Украине в феврале 2014 года".

На мероприятии выступил и российский посланник, который транслировал пропагандистскую версию войны - вспоминал "коренные причины конфликта" и "преступления украинской власти против гражданского населения".

Реакция Украины

Посольство Украины в Японии подтвердило, что в здании японского парламента действительно состоялась "попытка распространения дезинформации и манипулятивных нарративов относительно Украины" под видом "экспертного" мероприятия.

Дипломаты отметили, что понимают: такие инициативы носят частный характер и не отражают официальной позиции правительства Японии.

В то же время в ведомстве выразили обеспокоенность из-за использования символики псевдореспублик как элемента российской пропаганды и выразили надежду на "надлежащую политико-правовую оценку таких действий".

"Правда и международное право должны оставаться основой публичных дискуссий, особенно когда речь идет о войне, развязанной Россией против Украины", - отметили в посольстве.

Напомним, Япония является одним из ключевых партнеров Украины в Азии и последовательно поддерживает ее с начала полномасштабного вторжения. Токио ввел санкции против России, предоставляет финансовую и гуманитарную помощь, а также участвует в международных усилиях по восстановлению Украины.

В октябре 2025 года Президент Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Японии посетить Киев. Украинская сторона рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере.

Кроме того, по данным СМИ, Япония присоединится к инициативе PURL (Приоритетный перечень потребностей Украины), что позволит ускорить поставки критически важного вооружения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЯпонияУкраинаДНРТокиоРоссийская Федерация