"ДНР" и "ЛНР" у здания парламента Японии: дипломаты Украины отреагировали на провокацию

Что произошло в парламенте Японии

Мероприятие якобы посетило около 100 человек - среди них бывшие парламентарии, представители политической сферы, эксперты, сотрудники Сил самообороны Японии, бизнес-сообщество, медиа и рядовые граждане.

Организатором выступил японский историк Такеюки Танака, председатель Японско-российской ассоциации дружбы. Он рассказывал о своем визите на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также о "неконституционном перевороте в Украине в феврале 2014 года".

На мероприятии выступил и российский посланник, который транслировал пропагандистскую версию войны - вспоминал "коренные причины конфликта" и "преступления украинской власти против гражданского населения".

Реакция Украины

Посольство Украины в Японии подтвердило, что в здании японского парламента действительно состоялась "попытка распространения дезинформации и манипулятивных нарративов относительно Украины" под видом "экспертного" мероприятия.

Дипломаты отметили, что понимают: такие инициативы носят частный характер и не отражают официальной позиции правительства Японии.

В то же время в ведомстве выразили обеспокоенность из-за использования символики псевдореспублик как элемента российской пропаганды и выразили надежду на "надлежащую политико-правовую оценку таких действий".

"Правда и международное право должны оставаться основой публичных дискуссий, особенно когда речь идет о войне, развязанной Россией против Украины", - отметили в посольстве.