"ДНР" и "ЛНР" у здания парламента Японии: дипломаты Украины отреагировали на провокацию

В Японии состоялось мероприятие, во время которого на стенах были развешаны флаги так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинское дипломатическое ведомство призвало дать надлежащую политико-правовую оценку использованию символики псевдореспублик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Японии.
Мероприятие якобы посетило около 100 человек - среди них бывшие парламентарии, представители политической сферы, эксперты, сотрудники Сил самообороны Японии, бизнес-сообщество, медиа и рядовые граждане.
Организатором выступил японский историк Такеюки Танака, председатель Японско-российской ассоциации дружбы. Он рассказывал о своем визите на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также о "неконституционном перевороте в Украине в феврале 2014 года".
На мероприятии выступил и российский посланник, который транслировал пропагандистскую версию войны - вспоминал "коренные причины конфликта" и "преступления украинской власти против гражданского населения".
Посольство Украины в Японии подтвердило, что в здании японского парламента действительно состоялась "попытка распространения дезинформации и манипулятивных нарративов относительно Украины" под видом "экспертного" мероприятия.
Дипломаты отметили, что понимают: такие инициативы носят частный характер и не отражают официальной позиции правительства Японии.
В то же время в ведомстве выразили обеспокоенность из-за использования символики псевдореспублик как элемента российской пропаганды и выразили надежду на "надлежащую политико-правовую оценку таких действий".
"Правда и международное право должны оставаться основой публичных дискуссий, особенно когда речь идет о войне, развязанной Россией против Украины", - отметили в посольстве.
Напомним, Япония является одним из ключевых партнеров Украины в Азии и последовательно поддерживает ее с начала полномасштабного вторжения. Токио ввел санкции против России, предоставляет финансовую и гуманитарную помощь, а также участвует в международных усилиях по восстановлению Украины.
В октябре 2025 года Президент Владимир Зеленский пригласил нового премьер-министра Японии посетить Киев. Украинская сторона рассчитывает на углубление двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере.
Кроме того, по данным СМИ, Япония присоединится к инициативе PURL (Приоритетный перечень потребностей Украины), что позволит ускорить поставки критически важного вооружения.