У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію родин із дітьми: деталі

Яких громад району торкнулися зміни

За даними очільника ОВА (станом на 17 червня), примусову евакуацію родин із дітьми розпочали ще з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області.

Ганжа уточнив, що вони розташовані у таких громадах:

Шахтарській;

Дубовиківській;

Богинівській.

"Протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат", - поділився посадовець.

Карта Дніпропетровської області (інфографіка: adm.dp.gov.ua)

Результати евакуації в різних районах

Начальник Дніпропетровської ОВА розповів, що евакуація дорослих триває ще з семи громад Синельниківського району.

Тим часом всі родини з дітьми, за його словами, вже виїхали:

з Новокиївки (Нікопольський район);

з Іллінки (Нікопольський район);

з Вищетарасівки (Нікопольський район).

Евакуація всіх мешканців продовжується:

з однієї вулиці міста Марганець (у Нікопольському районі Дніпропетровської області);

з майже 100 вулиць - міста Нікополя.

В цілому, згідно з інформацією Ганжі, вже виїхали:

понад 49,5 тис. людей - із Синельниківського району;

майже 750 жителів - із Нікопольського району.

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Як відбувається евакуація населення

Насамкінець Ганжа нагадав, що евакуація населення відбувається "через транзитні центри", де всім, хто того потребує, надають:

грошову допомогу;

юридичну допомогу;

психологічну допомогу;

медичну допомогу;

харчові та гігієнічні набори.

Крім того, під час евакуації людям: