У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію родин із дітьми: деталі

У Дніпропетровській області розширили примусову евакуацію. Родини з дітьми в обов'язковому порядку вивозять із ще 23 населених пунктів Синельниківського району.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександра Ганжі у Telegram.
За даними очільника ОВА (станом на 17 червня), примусову евакуацію родин із дітьми розпочали ще з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровської області.
Ганжа уточнив, що вони розташовані у таких громадах:
"Протягом місяця залишити небезпечні території мають майже 3800 хлопців та дівчат", - поділився посадовець.
Начальник Дніпропетровської ОВА розповів, що евакуація дорослих триває ще з семи громад Синельниківського району.
Тим часом всі родини з дітьми, за його словами, вже виїхали:
Евакуація всіх мешканців продовжується:
В цілому, згідно з інформацією Ганжі, вже виїхали:
Насамкінець Ганжа нагадав, що евакуація населення відбувається "через транзитні центри", де всім, хто того потребує, надають:
Крім того, під час евакуації людям:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми на окремих територіях Нікопольського району.
Крім того, ми розповідали, як розширили обов'язкову евакуацію в Харківській області.
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