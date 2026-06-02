У Харківській області розширили обов'язкову евакуацію: звідки тепер треба виїхати
Влада Харківської області розширила зону обов'язкової евакуації населення. Йдеться про Золочівський напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації Олега Синєгубова у Facebook.
Як ухвалювали рішення щодо евакуації
Очільник Харківської ОВА розповів, що зону обов'язкової евакуації на Золочівському напрямку розширюють, враховуючи:
- безпекову ситуацію;
- системні ворожі обстріли.
"Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області", - поділився Синєгубов вдень вівторка, 2 червня.
Він зауважив, що його провели за участі:
- військових;
- рятувальників;
- представників силових структур;
- керівників районних військових адміністрацій (РВА).
Засідання Ради оборони області (фото: facebook.com/synegubov.official)
З яких населених пунктів необхідно виїхати
Згідно з інформацією Синєгубова, розширення зони обов'язкової евакуації торкнеться сімох населених пунктів Богодухівського району Харківської області:
- селища Золочів;
- села Писарівка;
- села Гур'їв;
- села Леміщине;
- села Малижине;
- села Мерло;
- села Морозова Долина.
Публікація Синєгубова (скриншот: facebook.com/synegubov.official)
Про що просять місцевих мешканців
Посадовець повідомив, що в цілому у більш безпечні населені пункти необхідно вивезти 7157 осіб. Із них:
- 1702 дитини;
- 311 маломобільних людей.
Він нагадав також, що Харківська ОВА - спільно з волонтерськими організаціями та благодійними фондами - забезпечує вимушено переміщених осіб (ВПО) усім необхідним:
- від тимчасового житла;
- до медичної, гуманітарної та юридичної допомоги.
"Логістичні маршрути затверджені та відпрацьовані. Закликаємо громадян зберегти життя й виїхати з небезпечних територій", - підсумував Синєгубов.
