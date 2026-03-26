Українцям компенсують деякі витрати на розміщення ВПО: хто і як може подати заявку

14:50 26.03.2026 Чт
2 хв
За комунальні послуги на пунктах евакуації заплатить держава
aimg Ірина Костенко
Українцям компенсують деякі витрати на розміщення ВПО: хто і як може подати заявку Деякі витрати на розміщення евакуйованих людей компенсуватиме держава (фото ілюстративне: Getty Images)

В Україні затвердили порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

Читайте також: Виплати ВПО продовжили ще на пів року: хто отримає гроші за новими правилами

На кого розрахований механізм відшкодування

"Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації ВПО", - розповіла очільниця КМУ.

Вона пояснила, що чіткий механізм відшкодування запроваджують для власників або орендарів:

  • збірних пунктів евакуації;
  • проміжних пунктів;
  • транзитних центрів;
  • приймальних пунктів.

"Де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення", - уточнила Свириденко.

Які витрати покриватиме державна компенсація

Згідно з інформацією очільниці уряду, компенсація від держави покриватиме вартість спожитих комунальних послуг:

  • тепла;
  • води;
  • електроенергії.

А також витрати на:

  • скраплений газ;
  • тверде та рідке пічне побутове паливо.

Як подати заяву й коли можна отримати виплату

Свириденко повідомила, що подати заяву на таку компенсацію тепер можна онлайн - через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа", - наголосила прем'єр-міністр.

Українцям компенсують деякі витрати на розміщення ВПО: хто і як може подати заявкуПублікація Свириденко (скриншот: facebook.com/yulia.svyrydenko)

Контроль за нарахуванням виплат, за словами Свириденко, буде забезпечувати Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба) та її територіальні органи.

"Держава продовжує системно підтримувати людей, які були змушені залишити свої домівки, та тих, хто забезпечує їм тимчасовий прихисток", - підсумувала очільниця уряду.

Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко Послуги ЖКГ Внутрішньо переміщені особи Комунальні платежі Виплати
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
