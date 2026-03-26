Українцям компенсують деякі витрати на розміщення ВПО: хто і як може подати заявку

В Україні затвердили порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прем'єр-міністра України Юлії Свириденко у Facebook.

На кого розрахований механізм відшкодування

"Уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації ВПО", - розповіла очільниця КМУ.

Вона пояснила, що чіткий механізм відшкодування запроваджують для власників або орендарів:

збірних пунктів евакуації;

проміжних пунктів;

транзитних центрів;

приймальних пунктів.

"Де евакуйовані люди перебувають до подальшого переміщення або розселення", - уточнила Свириденко.

Які витрати покриватиме державна компенсація

Згідно з інформацією очільниці уряду, компенсація від держави покриватиме вартість спожитих комунальних послуг:

тепла;

води;

електроенергії.

А також витрати на:

скраплений газ;

тверде та рідке пічне побутове паливо.

Як подати заяву й коли можна отримати виплату

Свириденко повідомила, що подати заяву на таку компенсацію тепер можна онлайн - через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

"Виплата компенсації здійснюватиметься щомісяця до 25 числа", - наголосила прем'єр-міністр.

Контроль за нарахуванням виплат, за словами Свириденко, буде забезпечувати Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба) та її територіальні органи.

"Держава продовжує системно підтримувати людей, які були змушені залишити свої домівки, та тих, хто забезпечує їм тимчасовий прихисток", - підсумувала очільниця уряду.