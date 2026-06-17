В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию семей с детьми: детали

В Днепропетровской области расширили принудительную эвакуацию. Семьи с детьми в обязательном порядке вывозят из еще 23 населенных пунктов Синельниковского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александра Ганжи в Telegram.
По данным главы ОВА (по состоянию на 17 июня), принудительную эвакуацию семей с детьми начали еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.
Ганжа уточнил, что они расположены в таких громадах:
"В течение месяца покинуть опасные территории должны почти 3800 юношей и девушек", - поделился чиновник.
Начальник Днепропетровской ОВА рассказал, что эвакуация взрослых продолжается еще из семи громад Синельниковского района.
Тем временем все семьи с детьми, по его словам, уже выехали:
Эвакуация всех жителей продолжается:
В целом, по информации Ганжи, уже выехали:
В заключение Ганжа напомнил, что эвакуация населения происходит "через транзитные центры", где всем, кто в этом нуждается, предоставляют:
Кроме того, во время эвакуации людям:
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми на отдельных территориях Никопольского района.
Кроме того, мы рассказывали, как расширили обязательную эвакуацию в Харьковской области.
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