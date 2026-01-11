ua en ru
На Дніпропетровщині сталася масштабна аварія в енергосистемі

Україна, Неділя 11 січня 2026 10:20
На Дніпропетровщині сталася масштабна аварія в енергосистемі Ілюстративне фото: на Дніпропетровщині сталася масштабна аварія в енергосистемі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні вночі в Дніпропетровській області сталася масштабна аварія в енергосистемі. Ччастина регіону залишилася без електропостачання, за винятком Криворізького району.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на ДТЕК.

Як повідомили в ДТЕК, енергосистема області залишається вразливою через постійні російські обстріли. Аварійні бригади працювали всю ніч, і станом на ранок вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури.

Наразі енергетики поступово відновлюють електропостачання в оселях мешканців області. Роботи тривають безперервно, щоб якомога швидше повернути світло всім споживачам.

У компанії зазначили, що поки в області не застосовують графіки відключень, однак розраховують якнайшвидше повернутися до стабільного режиму роботи енергосистеми.

Блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 10 січня внаслідок чергових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах країни. Найбільш критична ситуація склалася на Дніпропетровщині, у Київській області та в Києві.

У Дніпропетровській області через обстріли знеструмили понад 130 тисяч споживачів. Напередодні, 7 січня, російські війська завдали масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської та Запорізької областей, унаслідок чого регіони повністю залишилися без світла.

У Дніпрі всі лікарні перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули подовжили. Мер міста Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня, підкресливши, що з технічної точки зору ситуація є однією з найскладніших.

Окрім цього протягом 7 та 8 січня російські війська завдали по Кривому Рогу найпотужнішого удару за весь час повномасштабної війни.

Також ми писали, що знеструмленими залишаються Запорізька область та частина Дніпропетровської області.

