Главная » Бизнес » Энергетика

На Днепропетровщине произошла масштабная авария в энергосистеме

Украина, Воскресенье 11 января 2026 10:20
UA EN RU
На Днепропетровщине произошла масштабная авария в энергосистеме Иллюстративное фото: на Днепропетровщине произошла масштабная авария в энергосистеме (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня ночью в Днепропетровской области произошла масштабная авария в энергосистеме. Часть региона осталась без электроснабжения, за исключением Криворожского района.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на ДТЭК.

Как сообщили в ДТЭК, энергосистема области остается уязвимой из-за постоянных российских обстрелов. Аварийные бригады работали всю ночь, и по состоянию на утро удалось оживить объекты критической инфраструктуры.

Сейчас энергетики постепенно восстанавливают электроснабжение в домах жителей области. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно скорее вернуть свет всем потребителям.

В компании отметили, что пока в области не применяют графики отключений, однако рассчитывают как можно быстрее вернуться к стабильному режиму работы энергосистемы.

Блэкаут в Днепропетровской и Запорожской областях

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 10 января в результате очередных ударов РФ по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались сотни тысяч потребителей в нескольких регионах страны. Наиболее критическая ситуация сложилась на Днепропетровщине, в Киевской области и в Киеве.

В Днепропетровской области из-за обстрелов обесточили более 130 тысяч потребителей. Накануне, 7 января, российские войска нанесли массированные удары по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего регионы полностью остались без света.

В Днепре все больницы перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продлили. Мэр города Борис Филатов заявил о чрезвычайной ситуации национального уровня, подчеркнув, что с технической точки зрения ситуация является одной из самых сложных.

Кроме этого в течение 7 и 8 января российские войска нанесли по Кривому Рогу мощнейший удар за все время полномасштабной войны.

Также мы писали, что обесточенными остаются Запорожская область и часть Днепропетровской области.

