Знеструмлені Запорізька та частина Дніпропетровської області: як відновлюють світло
Знеструмленими залишаються Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Енергетики поступово відновлюють світло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
За словами Федорова, всі лікарні Запоріжжя працюють у штатному режимі - вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.
Також в області відкриваються Пункти незламності.
Очільник ОВА попередив, що через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водою.
"Усі спеціалісти вже працюють на місцях. Водопостачання поступово відновлюється. Тримаємо ситуацію під контролем", - запевнив він.
Також Іван Федоров поінформував, що відновлення електропостачання триває, енергетики працюють у посиленому режимі.
"Задіяні аварійні бригади. Роботи тривають. Підключення відбувається поступово", - написав він.
Блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях
Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок чергових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України в ніч на 10 січня без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах. Найскладніша ситуація - на Дніпропетровщині, у Київській області та в самому Києві.
Внаслідок ударів у Дніпропетровській області було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.
Перед тим 7 січня РФ завдала масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської та Запорізької областей. Регіони повністю залишилися без електропостачання.
Усі лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили. Мер Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня, зазначивши, що технічно ситуація є однією з найскладніших.