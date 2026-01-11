Знеструмлені Запорізька та частина Дніпропетровської області: як відновлюють світло

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами Федорова, всі лікарні Запоріжжя працюють у штатному режимі - вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

Також в області відкриваються Пункти незламності.

Очільник ОВА попередив, що через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водою.

"Усі спеціалісти вже працюють на місцях. Водопостачання поступово відновлюється. Тримаємо ситуацію під контролем", - запевнив він.

Також Іван Федоров поінформував, що відновлення електропостачання триває, енергетики працюють у посиленому режимі.

"Задіяні аварійні бригади. Роботи тривають. Підключення відбувається поступово", - написав він.