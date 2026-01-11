ua en ru
Нд, 11 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Знеструмлені Запорізька та частина Дніпропетровської області: як відновлюють світло

Україна , Неділя 11 січня 2026 04:25
UA EN RU
Знеструмлені Запорізька та частина Дніпропетровської області: як відновлюють світло Фото: як відновлюється електропостачання після масштабних обстрілів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Знеструмленими залишаються Запорізька область та частина Дніпропетровської області. Енергетики поступово відновлюють світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами Федорова, всі лікарні Запоріжжя працюють у штатному режимі - вони автоматично перейшли на генератори при відключенні електрики.

Також в області відкриваються Пункти незламності.

Очільник ОВА попередив, що через відсутність електропостачання у деяких районах Запоріжжя можуть бути перебої з водою.

"Усі спеціалісти вже працюють на місцях. Водопостачання поступово відновлюється. Тримаємо ситуацію під контролем", - запевнив він.

Також Іван Федоров поінформував, що відновлення електропостачання триває, енергетики працюють у посиленому режимі.

"Задіяні аварійні бригади. Роботи тривають. Підключення відбувається поступово", - написав він.

Блекаут у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок чергових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України в ніч на 10 січня без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів у кількох регіонах. Найскладніша ситуація - на Дніпропетровщині, у Київській області та в самому Києві.

Внаслідок ударів у Дніпропетровській області було знеструмлено понад 130 тисяч споживачів.

Перед тим 7 січня РФ завдала масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури Дніпропетровської та Запорізької областей. Регіони повністю залишилися без електропостачання.

Усі лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили. Мер Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію національного рівня, зазначивши, що технічно ситуація є однією з найскладніших.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Водопостачання Війна в Україні Запорізька область Дніпропетровська область
Новини
Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ
Україна закликає посилити тиск на Іран за репресії і підтримку РФ
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка