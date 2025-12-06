Дніпро й область атакують дрони та ракети, під Кривим Рогом теж гриміли вибухи

Моніторингові канали, так само як і Повітряні Сили ЗСУ, повідомляли, що балістика летіла в бік Зеленодольська та Кривого Рогу.
Також ПС ЗСУ інформували, що було зафіксовано швидкісну ціль у бік Дніпра. Також було вказано на балістику в бік Дніпра.
Мер Зеленодольська Дмитро Невеселий у мережі Facebook підтвердив про пуск балістики в бік міста. Наслідки атаки, можливі руйнування і постраждалі ще встановлюються відповідними службами.
Крім іншого, моніторингові канали зазначають, що в бік Зеленодольська і Кривого Рогу продовжують летіти "Шахеди".
Місцеві жителі Дніпра в соціальних мережах повідомляють про стрибки напруги в мережі. Поки що електрика продовжує функціонувати, ситуація моніториться відповідними службами.
Обстріл України в ніч на 6 грудня: що відомо
У Києві була ще з вечора оголошена повітряна тривога через загрозу наближення російських дронів. Мешканці столиці покликані негайно прямувати в укриття і залишатися там до закінчення тривоги, водночас аналогічна активність фіксується у східних, північних, південних і центральних областях України.
Також, у ніч на 6 грудня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після зльоту МіГ-31К і пусків швидкісних цілей у напрямку Києва. У столиці спрацювала ППО, жителів закликали залишатися в бомбосховищах, а за деякий час тривогу було знято, деталі події уточнюють.
На момент публікації матеріалу масштабна атака на Україну триває. Громадянам варто бути максимально обережними та дотримуватися вказівок влади, не нехтувати власною безпекою і не публікувати фото- і відеоматеріали прильотів у мережі.