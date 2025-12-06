ua en ru
У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронів

Київ, Субота 06 грудня 2025 00:44
UA EN RU
У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронів Фото: люди в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві оголошено повітряну тривогу - до столиці летять ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та голову КМВА Тимура Ткаченка.

"Є загроза російських дронів, що рухаються в напрямку столиці. Кияни, прямуйте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - написав Тимур Ткаченко.

Зараз дрони фіксуються у східних, північних, південних та центральних областях України.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд:

У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронів

Атаки дронів по регіонах України

Раніше, ввечері 5 грудня, у східних та північних областях України оголошена повітряна тривога через загрозу атаки дронів.

Також в Харкові ввечері 5 грудня зафіксовано вибух у Шевченківському районі внаслідок удару дронами.

За словами міського голови Ігоря Терехова, йдеться про влучання безпілотника "Молнія" по Шевченківському району. За оперативними даними, пошкоджено кілька приватних будинків, постраждалих немає.

