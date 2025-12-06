Днепр и область атакуют дроны и ракеты, под Кривым Рогом тоже гремели взрывы

Мониторинговые каналы, так же как и Воздушные Силы ВСУ сообщали, что баллистика летела в сторону Зеленодольска и Кривого Рога.

Также ВС ВСУ информировали, что была зафиксирована скоростная цель в сторону Днепра. Также было указано на баллистику в сторону Днепра.

Мер Зеленодольска Дмитрий Невеселый в сети Facebook подтвердил о пуске баллистики в сторону города. Последствия атаки, возможные разрушения и пострадавшие еще устанавливаются соответствующими службами.

Помимо прочего, мониторинговые каналы отмечают, что в сторону Зеленодольска и Кривого Рога продолжают лететь "Шахеды".

Местные жители Днепра в социальных сетях сообщают о скачках напряжения в сети. Пока электричество продолжает функционировать, ситуация мониторится соответствующими службами.

Обстрел Украины в ночь на 6 декабря: что известно

В Киеве была еще с вечера объявлена воздушная тревога из-за угрозы приближения российских дронов. Жители столицы призваны немедленно направляться в укрытия и оставаться там до окончания тревоги, при этом аналогичная активность фиксируется в восточных, северных, южных и центральных областях Украины.