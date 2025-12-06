Днепр и область атакуют дроны и ракеты, под Кривым Рогом тоже гремели взрывы

Мониторинговые каналы, так же как и Воздушные Силы ВСУ сообщали, что баллистика летела в сторону Зеленодольска и Кривого Рога.
Также ВС ВСУ информировали, что была зафиксирована скоростная цель в сторону Днепра. Также было указано на баллистику в сторону Днепра.
Мер Зеленодольска Дмитрий Невеселый в сети Facebook подтвердил о пуске баллистики в сторону города. Последствия атаки, возможные разрушения и пострадавшие еще устанавливаются соответствующими службами.
Помимо прочего, мониторинговые каналы отмечают, что в сторону Зеленодольска и Кривого Рога продолжают лететь "Шахеды".
Местные жители Днепра в социальных сетях сообщают о скачках напряжения в сети. Пока электричество продолжает функционировать, ситуация мониторится соответствующими службами.
Обстрел Украины в ночь на 6 декабря: что известно
В Киеве была еще с вечера объявлена воздушная тревога из-за угрозы приближения российских дронов. Жители столицы призваны немедленно направляться в укрытия и оставаться там до окончания тревоги, при этом аналогичная активность фиксируется в восточных, северных, южных и центральных областях Украины.
Также, в ночь на 6 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога после взлета МиГ-31К и пусков скоростных целей в направлении Киева. В столице сработала ППО, жителей призвали оставаться в бомбоубежищах, а спустя некоторое время тревога была снята, детали происшествия уточняются.
На момент публикации материала масштабная атака на Украину продолжается. Гражданам стоит быть максимально осторожными и следовать указаниям властей, не пренебрегать собственной безопасностью и не публиковать фото- и видеоматериалы прилетов в сети.