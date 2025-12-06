Злетів Міг-31К: Повітряні сили оголосили масштабну тривогу - був пуск "Кинджалів"

Повітряні сили ЗСУ о 01:22 оголосили про масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Уся Україна стала "червоною".

О 01:26 Повітряні сили повідомили про пуски швидкісних цілей у бік Києва.

Голова КМВА Тимур Ткаченко о 01:31 повідомив, що в Києві працює ППО. Жителів столиці просять зберігати спокій і не залишати бомбосховища.

Через деякий час, о 02:04 Повітряні сили дали відбій тривоги по МіГ-31К. Наслідки обстрілу з'ясовують, деталі уточнюють.

Росія продовжує планомірно обстрілювати мирні українські міста, паралельно заявляючи про готовність вести діалог щодо врегулювання війни в Україні.

Сили оборони України продовжують ефективно відбивати спроби російського вторгнення по всій лінії фронту: від початку доби 5 грудня бої залишаються інтенсивними, противник зазнає відчутних втрат, а позиції українських військ надійно утримуються. Генштаб повідомив, що за минулу добу було зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Крім обстрілу "Кинджалами" в ніч на 6 грудня на столицю і Київську область продовжують летіти "Шахеди".