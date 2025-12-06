Злетів Міг-31К: Повітряні сили оголосили масштабну тривогу - був пуск "Кинджалів"
У ніч на 6 грудня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Деталі в нашому матеріалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ в мережі Telegram.
Повітряні сили ЗСУ о 01:22 оголосили про масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Уся Україна стала "червоною".
О 01:26 Повітряні сили повідомили про пуски швидкісних цілей у бік Києва.
Голова КМВА Тимур Ткаченко о 01:31 повідомив, що в Києві працює ППО. Жителів столиці просять зберігати спокій і не залишати бомбосховища.
Через деякий час, о 02:04 Повітряні сили дали відбій тривоги по МіГ-31К. Наслідки обстрілу з'ясовують, деталі уточнюють.
Війна в Україні: свіжі новини
Росія продовжує планомірно обстрілювати мирні українські міста, паралельно заявляючи про готовність вести діалог щодо врегулювання війни в Україні.
Сили оборони України продовжують ефективно відбивати спроби російського вторгнення по всій лінії фронту: від початку доби 5 грудня бої залишаються інтенсивними, противник зазнає відчутних втрат, а позиції українських військ надійно утримуються. Генштаб повідомив, що за минулу добу було зафіксовано 180 бойових зіткнень.
Крім обстрілу "Кинджалами" в ніч на 6 грудня на столицю і Київську область продовжують летіти "Шахеди".
Нагадуємо, що переговори між українською та американською сторонами щодо просування мирного плану тривають в інтенсивному режимі та можуть розтягнутися за межі звичайних робочих днів, демонструючи високу динаміку політичних обговорень.
Зазначимо, що російська армія продовжує завдавати систематичних ударів по території України, зосереджуючись на стратегічних об'єктах енергетичної та військово-промислової інфраструктури. При цьому, за даними російських ЗМІ, начальник Генштабу РФ доповів Путіну про виконання "плану Генштабу", що передбачає масовані удари по заздалегідь визначених цілях.