Угорщина заблокувала "План Б" щодо репараційного кредиту для України, - POLITICO

Позиція Будапешта посилила тиск на переговори в ЄС, де триває пошук єдиного рішення щодо фінансування допомоги Україні та узгодження механізму використання заморожених російських активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію POLITICO .

Відмова уряду Віктора Орбана підтримати випуск спільних облігацій посилила напруженість навколо обговорюваного кредитного механізму, який лідери ЄС мають намір узгодити найближчими тижнями.

Цей крок ускладнив підготовку альтернативного джерела фінансування на випадок, якщо ЄС не зможе задіяти заморожені державні активи Росії для покриття частини масштабного кредиту Україні.

Позиція Угорщини та реакція країн ЄС

Повідомляється що, Угорщина виключила свою участь у випуску єврооблігацій, які розглядалися як резервний варіант при залученні до 165 млрд євро.

Через вимогу одностайного рішення відмова Будапешта посилила тиск на переговори. Заява прозвучала напередодні зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з прем'єром Бельгії Бартом де Вевером, присвяченій пошуку компромісу щодо заморожених активів.

Мерц підкреслив: "Я дуже серйозно ставлюся до побоювань і заперечень прем'єр-міністра Бельгії. Я не хочу його переконувати, я хочу переконати його в правильності пропонованого нами шляху".

Німеччина готова гарантувати повернення 25% коштів, однак Брюссель вимагає ширших страхових механізмів з боку всіх країн ЄС.

Два варіанти від Єврокомісії та подальші кроки

Комісія представила два інструменти - випуск єврооблігацій і кредит, забезпечений російськими активами. Обидва варіанти мають запобігти зниженню українських резервів навесні 2025 року. Брюссель стверджує, що запропонований пакет враховує ключові ризики та зауваження Бельгії.

Фінансовий пакет ЄС для України

Пропонований репараційний кредит передбачає 115 млрд євро на підтримку оборонного сектора України та 50 млрд євро на стабілізацію держбюджету.

Бельгія, яка володіє значною часткою заморожених російських активів, побоюється можливих судових наслідків і поки що не підтримує план.