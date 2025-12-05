ua en ru
Обговорення плану для України з командою Трампа буде і на вихідних, - Axios

США, Маямі, П'ятниця 05 грудня 2025 23:49
UA EN RU
Обговорення плану для України з командою Трампа буде і на вихідних, - Axios Фото: Стів Віткофф (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Переговори між представниками України та США щодо просування мирного плану тривають в умовах високої динаміки та можуть вийти за рамки робочих днів, відображаючи темпи політичних обговорень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Axios.

У Маямі триває другий раунд обговорень за американським мирним планом, у якому беруть участь перемовники України та США.

Процес розвивається на тлі очікувань нових роз'яснень після контактів Вашингтона з Москвою і розбіжностей, що зберігаються з ключових питань.

Переговори в Маямі

Американські та українські представники проводять другий день обговорень, при цьому українська сторона підтверджує, що зустрічі триватимуть і в суботу.

Попри суттєві розбіжності між Києвом і Москвою, у США вважають, що можливість компромісу залишається, навіть у питаннях, пов'язаних із територією.

Контекст нещодавніх зустрічей

Раунд у Маямі став продовженням п'ятигодинної зустрічі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським президентом у вівторок.

Президент Трамп заявив, що переговори в Москві були "дуже хорошими" і що його представники повернулися з відчуттям готовності Кремля до пошуку угоди.

Однак сторони поки що не розкривають деталей, і публічних проривів заявлено не було.

Хто бере участь у переговорах

Українську делегацію очолюють Рустем Умеров і начальник Генштабу Андрій Ігнатов. Їхні зустрічі з американськими представниками почалися в четвер увечері та продовжилися вранці в п'ятницю.

За даними джерела, Віткофф і Кушнер представили українській стороні докладний звіт про контакти з Кремлем, включно з ідеями, які мають допомогти подолати розбіжності.

Американський чиновник повідомив Axios, що обговорення пройшли "позитивно", і вказав на ймовірність їхнього продовження на вихідних.

Нагадуємо, що американський президент Дональд Трамп заявив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели в Москві результативні переговори з Володимиром Путіним, наголосивши, що зустріч пройшла успішно і залишила у делегації позитивні враження.

Зазначимо, що Генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції наголосив, що не кожна заява Володимира Путіна або його оточення заслуговує на реакцію, коментуючи репліку Дмитра Пєскова про прагнення Росії домогтися своїх військових цілей за допомогою переговорів.

