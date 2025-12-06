Дніпро й область атакують дрони та ракети, під Кривим Рогом теж гриміли вибухи

У ніч на 6 грудня Росія знову завдала ударів по мирних українських містах, використовуючи балістичні ракети, "Кинджали" і дрони "Шахед". Удар був спрямований, зокрема, на Дніпро та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника голови Дніпропетровської ОДА Владислава Гайвоненка в мережі Facebook.

Моніторингові канали, так само як і Повітряні Сили ЗСУ, повідомляли, що балістика летіла в бік Зеленодольська та Кривого Рогу.

Також ПС ЗСУ інформували, що було зафіксовано швидкісну ціль у бік Дніпра. Також було вказано на балістику в бік Дніпра.

Мер Зеленодольська Дмитро Невеселий у мережі Facebook підтвердив про пуск балістики в бік міста. Наслідки атаки, можливі руйнування і постраждалі ще встановлюються відповідними службами.

Крім іншого, моніторингові канали зазначають, що в бік Зеленодольська і Кривого Рогу продовжують летіти "Шахеди".

Місцеві жителі Дніпра в соціальних мережах повідомляють про стрибки напруги в мережі. Поки що електрика продовжує функціонувати, ситуація моніториться відповідними службами.

Обстріл України в ніч на 6 грудня: що відомо

У Києві була ще з вечора оголошена повітряна тривога через загрозу наближення російських дронів. Мешканці столиці покликані негайно прямувати в укриття і залишатися там до закінчення тривоги, водночас аналогічна активність фіксується у східних, північних, південних і центральних областях України.