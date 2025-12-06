ua en ru
Сб, 06 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дніпро й область атакують дрони та ракети, під Кривим Рогом теж гриміли вибухи

Україна, Дніпро, Субота 06 грудня 2025 02:43
UA EN RU
Дніпро й область атакують дрони та ракети, під Кривим Рогом теж гриміли вибухи Фото: ППО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 6 грудня Росія знову завдала ударів по мирних українських містах, використовуючи балістичні ракети, "Кинджали" і дрони "Шахед". Удар був спрямований, зокрема, на Дніпро та область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступника голови Дніпропетровської ОДА Владислава Гайвоненка в мережі Facebook.

Моніторингові канали, так само як і Повітряні Сили ЗСУ, повідомляли, що балістика летіла в бік Зеленодольська та Кривого Рогу.

Також ПС ЗСУ інформували, що було зафіксовано швидкісну ціль у бік Дніпра. Також було вказано на балістику в бік Дніпра.

Мер Зеленодольська Дмитро Невеселий у мережі Facebook підтвердив про пуск балістики в бік міста. Наслідки атаки, можливі руйнування і постраждалі ще встановлюються відповідними службами.

Крім іншого, моніторингові канали зазначають, що в бік Зеленодольська і Кривого Рогу продовжують летіти "Шахеди".

Місцеві жителі Дніпра в соціальних мережах повідомляють про стрибки напруги в мережі. Поки що електрика продовжує функціонувати, ситуація моніториться відповідними службами.

Обстріл України в ніч на 6 грудня: що відомо

У Києві була ще з вечора оголошена повітряна тривога через загрозу наближення російських дронів. Мешканці столиці покликані негайно прямувати в укриття і залишатися там до закінчення тривоги, водночас аналогічна активність фіксується у східних, північних, південних і центральних областях України.

Також, у ніч на 6 грудня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після зльоту МіГ-31К і пусків швидкісних цілей у напрямку Києва. У столиці спрацювала ППО, жителів закликали залишатися в бомбосховищах, а за деякий час тривогу було знято, деталі події уточнюють.

На момент публікації матеріалу масштабна атака на Україну триває. Громадянам варто бути максимально обережними та дотримуватися вказівок влади, не нехтувати власною безпекою і не публікувати фото- і відеоматеріали прильотів у мережі.

Нагадуємо, що переговори України та США щодо просування мирного плану відбуваються в напруженому режимі й можуть тривати за межами звичайних робочих днів, демонструючи інтенсивність політичних консультацій.

Зазначимо, що відмова Будапешта збільшила тиск на переговори в ЄС, де триває пошук узгодженого підходу до фінансування допомоги Україні та механізму застосування заморожених російських активів.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстріл Дніпра Війна в Україні
Новини
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Українські F-16 могли отримати ракети для найдешевшого збиття "Шахедів", - ЗМІ
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни