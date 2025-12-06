ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Днепр и область атакуют дроны и ракеты, под Кривым Рогом тоже гремели взрывы

Украина, Днепр, Суббота 06 декабря 2025 02:43
Днепр и область атакуют дроны и ракеты, под Кривым Рогом тоже гремели взрывы Фото: ПВО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 6 декабря Россия вновь нанесла удары по мирным украинским городам, используя баллистические ракеты, "Кинжалы" и дроны "Шахед". Удар был направлен, в том числе, на Днепр и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя главы Днепропетровской ОГА Владислава Гайвоненко в сети Facebook.

Мониторинговые каналы, так же как и Воздушные Силы ВСУ сообщали, что баллистика летела в сторону Зеленодольска и Кривого Рога.

Также ВС ВСУ информировали, что была зафиксирована скоростная цель в сторону Днепра. Также было указано на баллистику в сторону Днепра.

Мер Зеленодольска Дмитрий Невеселый в сети Facebook подтвердил о пуске баллистики в сторону города. Последствия атаки, возможные разрушения и пострадавшие еще устанавливаются соответствующими службами.

Помимо прочего, мониторинговые каналы отмечают, что в сторону Зеленодольска и Кривого Рога продолжают лететь "Шахеды".

Местные жители Днепра в социальных сетях сообщают о скачках напряжения в сети. Пока электричество продолжает функционировать, ситуация мониторится соответствующими службами.

Обстрел Украины в ночь на 6 декабря: что известно

В Киеве была еще с вечера объявлена воздушная тревога из-за угрозы приближения российских дронов. Жители столицы призваны немедленно направляться в укрытия и оставаться там до окончания тревоги, при этом аналогичная активность фиксируется в восточных, северных, южных и центральных областях Украины.

Также, в ночь на 6 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога после взлета МиГ-31К и пусков скоростных целей в направлении Киева. В столице сработала ППО, жителей призвали оставаться в бомбоубежищах, а спустя некоторое время тревога была снята, детали происшествия уточняются.

На момент публикации материала масштабная атака на Украину продолжается. Гражданам стоит быть максимально осторожными и следовать указаниям властей, не пренебрегать собственной безопасностью и не публиковать фото- и видеоматериалы прилетов в сети.

Напоминаем, что переговоры Украины и США по продвижению мирного плана проходят в напряженном режиме и могут продолжаться за пределами обычных рабочих дней, демонстрируя интенсивность политических консультаций.

Отметим, что отказ Будапешта увеличил давление на переговоры в ЕС, где продолжается поиск согласованного подхода к финансированию помощи Украине и механизма применения замороженных российских активов.

