Дніпро атакують дрони: пошкоджена багатоповерхівка, пожежі в дитсадку та профтеху

"Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху", - написав Гайваненко.



За його словами, інформація уточнюється.



"Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив він.

Тим часом "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів повідомляє про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Перед цим про атаку дронів на Кривий Ріг попереджали Повітряні сили ЗСУ.