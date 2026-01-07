UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дніпро атакують дрони: пошкоджена багатоповерхівка, пожежі в дитсадку та профтеху

Фото: рятувальники ДСНС України (facebook DSNSKharkiv)
Автор: Марина Балабан

Атака ворожих безпілотників у Дніпрі призвела до руйнування багатоповерхового будинку та пожеж на територіях дитсадка й закладу профтехосвіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка в Telegram.

"Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджена багатоповерхівка. Виникли пожежі на територіях дитячого садка та профтеху", - написав Гайваненко.

За його словами, інформація уточнюється.

"Повітряна тривога триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - наголосив він. 

Тим часом "Суспільне" з посиланням на власних кореспондентів повідомляє про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. 

Перед цим про атаку дронів на Кривий Ріг попереджали Повітряні сили ЗСУ. 

Атаки на Дніпро та область

Нагадаємо, внаслідок дронової атаки росіян по Дніпру в понеділок, 5 січня, на дороги міста вилилось 300 тон олії.

Як зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов, російські окупанти розбомбили власність США, оскільки завод належить компанії "Бунге" з Сент-Луїс, штат Міссурі.

На дороги Дніпра, які знаходяться біля пошкодженого російськими дронами олійноекстракційного заводу, висипали сотні тон піску, аби локалізувати олію та не допустити її потрапляння до річки.

Також 31 грудня РФ обстріляла дронами та артилерією Дніпропетровщину. Під обстріл потрапили Нікопольський район, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Було пошкоджено будинок культури та приватну оселю.

За день до цього, 30 грудня, у Синельниківському районі Дніпропетровської області оголосили обов’язкову евакуацію населення з низки населених пунктів через підвищену загрозу життю та безпеці внаслідок бойових дій.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроДрониПожежаВійна в Україні